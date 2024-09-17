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ПолітикаЄвропа

Урсула фон дер Ляєн представила новий склад Єврокомісії

Дмитро Шварц
17 вересня 2024 р.

Новий склад ЄК ще має затвердити Європарламент. Заявлена мета - зробити це до 1 листопада.

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Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн презентувала новий склад ЄКФото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Президентка Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) представила у вівторок, 17 вересня, новий склад вищого виконавчого органу Європейського Союзу.

Всього у запропонованому новому складі Єврокомісії 27 осіб - фон дер Ляєн, шість віцепрезидентів і 20 єврокомісарів.

Віцепрезиденткою ЄК, верховною представницею ЄС з зовнішньої та безпекової політики буде колишня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

На посади виконавчих віцепрезидентів фон дер Ляєн обрала: француза Стефана Сежурне, іспанку Терезу Ріберу, італійця Рафаеле Фітто, фінку Хенну Вірккунен і румунку Роксану Мінзату. 

Нову посаду єврокомісара з оборони має обійняти представник Литви Андрюс Кубілюс. Комісаркою з питань розширення ЄС може стати Марта Кос, яка також відповідатиме за співпрацю зі східними сусідами. 

Латвієць Валдіс Домбровскіс пропонується на посаду комісара з питань економіки, словак Марош Шефчович - з питань міжінституційних відносин і прозорості. 

Склад Єврокомісії має затвердити Європарламент

Усім майбутнім єврокомісарам необхідно буде заручитися широкою політичною підтримкою, оскільки вони ще мають отримати схвалення Європейського парламенту.

Слухання мають розпочатися в Брюсселі найближчими тижнями, і законодавці можуть відхилити деяких кандидатів.

Головним серед тих, хто може стати потенційною жертвою, називають Олівера Варгеї з Угорщини, якому фон дер Ляєн відвела роль в сфері охорони здоров'я та захисту тварин.

Заявлена мета - затвердити новий склад Єврокомісії до 1 листопада, але дипломати кажуть, що це виглядає амбітною метою, і більш імовірним є початок роботи 1 грудня, пише AFP.

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