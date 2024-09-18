Надання притулку: Нідерланди хочуть вийти з-під дії норм ЄС

Уряд Нідерландів у середу, 18 вересня, повідомив Єврокомісію про намір відмовитись від дотримання міграційних правил Європейського Союзу. Про це в Х оголосила міністерка з питань притулку та міграції Марджолейн Фабер.

"Я щойно повідомила Європейську Комісію про те, що хочу домогтися для Нідерландів "відмови" від міграційних правил у Європі. Ми маємо повернути собі контроль над власною політикою надання притулку", - заявила політикиня.

Її пропозицію підтримав лідер найбільшої у Нідерландах правої Партії свободи (PVV) Герт Вілдерс. Виступаючи у парламенті, він заявив, що цей крок займе багато часу, але "це ознака того, що у Нідерландах дме новий вітер". "Це міні-Nexit", - наголосив він.

На ці заяви уже відреагували в ЄК. "Ми не очікуємо жодних негайних змін за новими правилами у сфері міграції, які залишаються обов'язковими для Нідерландів", - заявила Аніта Гіппер, речниця ЄК з питань внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки.

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Для ухвалення винятку щодо Нідерландів у застосуванні міграційного законодавства потрібна згода усіх 27 країн-членів ЄС. Оглядачі зазначають, що Нідерландам навряд чи вдасться досягнути бажаного результату у цьому питанні, зокрема через те, що країни ЄС після тривалих обговорень дійшли компромісу і погодили нову реформу системи надання притулку.

Реформа міграційного законодавстсва ЄС

Нагадаємо, над реформою міграційного законодавства у Брюсселі активно працювали з 2015 року, коли до ЄС прибула рекордна кількість мігрантів. Тоді як країни з правими урядами, як-от Угорщина, рішуче виступали за посилення чинних правил, гуманітарні організації та ліві політичні сили Європи висловлювали занепокоєння щодо погіршення ситуації з правами людини.

У травні 2024 року країни ЄС остаточно затвердили реформу, ухваливши пакет документів, які серед іншого передбачають прискорення процедур щодо претендентів на отримання притулку на зовнішніх кордонах ЄС. Особи, які мають незначні шанси отримати дозвіл залишитися в ЄС, депортуватимуться швидше, а відповідні рішення ухвалюватимуться уже на кордоні.

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Однією зі складових реформ є так званий механізм солідарності щодо розподілу прохачів притулку серед країн Євросоюзу. Це означає, що у разі надмірної кількості претендентів на притулок у перших країнах в'їзду мігрантів до ЄС - Італії, Греції, Іспанії, Кіпру, Мальті - прохачів притулку будуть зобов'язані приймати за системою квот інші країни Євросоюзу. Якщо країни відмовляються приймати біженців, вони зможуть надати фінансову допомогу. Крім того, врегульовано порядок дій у випадках різкого посилення імміграційних потоків.