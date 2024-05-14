ЄС остаточно затвердив міграційну реформу

Країни ЄС підтвердили рішення Європарламенту про значне посилення правил надання притулку. Реформа має обмежити нелегальну імміграцію в ЄС і послабити навантаження на Італію та Грецію.

Після майже десятирічних дебатів Європейський Союз остаточно затвердив велику реформу міграційного законодавства. У вівторок, 14 травня, країни ЄС ухвалили формальне рішення, підтвердивши ухвалений Європарламентом пакет із десяти постанов, які передбачають значне посилення Загальноєвропейського законодавства про надання притулку (Geas).

Нові правила набудуть чинності після їх публікації в Офіційному журналі ЄС. Потім країни Євросоюзу будуть зобов'язані протягом двох років привести у відповідність національні законодавства. Реформа посилює правила для мігрантів з відносно безпечних країн. Вона має обмежити нелегальну імміграцію до ЄС і послабити навантаження на Італію, Грецію та інші країни, до яких спрямовується основний потік нелегальної міграції.

Реформа обговорювалася з часів міграційної кризи 2015 року

Європейський парламент 10 квітня ухвалив остаточне рішення щодо реформи законодавства про надання притулку в ЄС, про яку точаться дискусії з часів міграційної кризи 2015 року. Пакет законів, зокрема, передбачає прискорення процедур щодо шукачів притулку на зовнішніх кордонах. Особи, які мають незначні шанси отримати дозвіл залишитися в ЄС, депортуватимуться швидше, а відповідні рішення ухвалюватимуться вже на кордоні.

Однією зі складових реформи є механізм солідарності щодо розподілу прохачів притулку серед країн Євросоюзу. Це означає, що в разі надмірної кількості шукачів притулку в країнах в'їзду мігрантів до ЄС - Італії, Греції, Іспанії, Кіпрі, Мальті - прохачів притулку зобов'язані приймати за системою квот інші країни Євросоюзу. Якщо якісь країни відмовляються приймати біженців, вони зможуть надати фінансову допомогу. Крім того, врегульовано порядок дій у випадках різкого посилення імміграційних потоків.

У 2023 році Агентство ЄС з питань притулку (EUAA) зареєструвало близько 1,1 мільйона заяв, це найвищий показник з 2016 року. Близько 330 тисяч заяв від шукачів притулку при цьому було подано в Німеччині.

"Контрабанда" мігрантів до ЄС через угорський кордон To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video