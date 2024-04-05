Небезпечний шлях до ЄС: як у морі рятують нелегалів

Минулий рік став найдраматичнішим з 2017-го для нелегальних мігрантів, які тікають до Європи через Середземне море. Кореспондентка DW, опинившись на борту рятувального судна, з'ясувала, чому маршрут такий небезпечний.

Сонячного весняного дня морське рятувальне судно Life Support вирушає в Середземне море - у 30-годинну подорож із сицилійського порту Катанія до пошуково-рятувальної зони Мальти. Судно належить італійській благодійній організації Emergency. На початку шляху члени екіпажу відпрацьовують процедури рятувальної операції, наприклад, що потрібно робити, якщо човен із мігрантами перекидається і люди тонуть, або як рятувати тих, хто не може рухати ногами. Потім команда обговорює, що робити, якщо до них наблизиться лівійська берегова охорона. Рекомендації відрізняються - залежно від того, чи дістають її співробітники вогнепальну зброю чи їхній човен просто курсує поблизу, щоб залякати екіпаж рятувального судна.

Берегова охорона Лівії: захист кордонів і гроші від ЄС

Усього за кілька годин цей сценарій стає реальністю в іншій частині Середземного моря: співробітники лівійської берегової охорони намагаються взяти на абордаж рятувальне судно Geo Barents, що належить гуманітарній організації "Лікарі без кордонів" (MSF). Воно вийшло в море з Італії незадовго до відплиття Life Support. Протягом двох годин берегова охорона "агресивно погрожувала тим, хто вижив, і нашим співробітникам арештом і примусовим поверненням до Лівії", зазначається в повідомленні "Лікарів без кордонів".

Співробітники лівійської берегової охорони близько п'яти разів наближалися до Life Support за той рік, що воно виходить у море, повідомив DW Нікола Сельва Боніно, рятувальник на цьому судні. Лівійська влада отримує технічну підтримку і фінансування від Євросоюзу. З 2017 року ЄС виділив понад 57 мільйонів євро, щоб допомогти Лівії контролювати свої кордони.

За вісім років, що минули після так званої кризи біженців 2015 року, країни ЄС припинили майже всі операції в пошуково-рятувальних зонах між південними берегами Європи і узбережжям Північної Африки. Тепер це завдання беруть на себе такі судна, як Life Support.

Команда Life Support оглядає врятованих мігрантів Фото: Clare Roth/DW

Критики подібних рятувальних операцій на морі впевнені, що через них гуманітарні організації стимулюють нелегальних мігрантів у дедалі більшій кількості прибувати до ЄС. На їхню думку, біженці, які намагаються перетнути Середземне море, розраховують на те, що їх врятують європейські НУО. Особливо це стосується тих випадків, коли мігранти сідають у човни, які явно непридатні для такого плавання і не в змозі пережити переправу. Наразі жодне наукове дослідження не довело, що це твердження є правильним, але воно залишається одним з основних заперечень проти проведення владою країн-членів ЄС операцій на морі з метою порятунку мігрантів.

Вранці 16 березня Life Support досягає мальтійської пошуково-рятувальної зони, і невдовзі після цього з'ясовується, що за 35 морських миль від нього перебуває у біді судно з біженцями. Через сім годин екіпаж виявив біженців: 71 людина в перевантаженому склопластиковому човні зі зламаним двигуном. Більшість із них - молоді хлопці з Бангладеш, деякі - з Еритреї, а також серед них є єгиптянин і молода жінка.

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Багато хто з цих мігрантів перед подорожжю провів кілька місяців у лівійських в'язницях, розповідають вони DW. За їхніми словами, тюремні наглядачі били їх батогами - на спинах у декого видно синці та забої. "У в'язниці було так важко, - ділиться Мехретаб з Еритреї. Тільки раз на день можна було поїсти. І їм все одно, живий ти чи мертвий". Деякі вихідці з Бангладеш кажуть, що приїхали до Лівії як робітники, але їм не заплатили, а паспорти вкрали.

Вирушивши з міста Таджура, розташованого на схід від Тріполі, мігранти 20 годин перебували в морі без їжі та питної води. "Ми були впевнені, що всі загинемо", - розповідають вони.

Італія: MRCC скасовує рятувальну операцію

Невдовзі після того, як екіпаж Life Support підібрав мігрантів, з ним зв'язався Морський рятувально-координаційний центр (MRCC) у Римі. Такі центри, що існують по всьому світу, регулюють питання порятунку людей, які зазнали корабельної аварії у водах відповідних країн. Наразі MRCC у Римі дає вказівку Life Support знайти інше судно, що зазнає лиха.

Можливо, це той самий човен, що покинув Таджуру за 15 хвилин до їхнього відплиття, припускають врятовані Life Support мігранти. У тому човні перебували їхні друзі з жінками та дітьми, більшість із них - вихідці з африканських країн. Мехретаб додає, що серед них є й еритрейці, разом з якими він прожив у Лівії останні два місяці.

Врятованим видають ковдри, чистий одяг і гарячу їжу Фото: Clare Roth/DW

Друге судно має перебувати всього за п'ять морських миль від Life Support або за 30 хвилин ходу, як повідомили екіпажу. Але після довгих пошуків близько четвертої години ранку MRCC скасовує операцію, Life Support отримує вказівку прямувати в порт Равенна на північному Адріатичному узбережжі Італії - шлях туди триватиме чотири дні.

Екіпаж рятувального судна запитує MRCC, чи можна їм продовжувати пошуки до світанку, щоб нічого не пропустити. Ніч дуже темна без місячного світла. "Дуже просто пройти повз човен і не помітити його", - пояснює Анабель Монтес Мієр, керівник пошуково-рятувальної служби Emergency. MRCC відхиляє запит із Life Support без пояснення причин. Звернення DW з проханням з'ясувати обґрунтованість такого рішення залишилося без відповіді.

Морські рятувальні судна застрягли в портах

Будь-яке рятувальне судно має виконувати вказівки MRCC. В іншому разі його, ймовірно, затримають після прибуття в італійський порт. Під час місії Life Support кілька інших цивільних морських рятувальних суден - Sea-Watch 5, Sea-Eye 4 і Humanity 1 - були взяті під адміністративний арешт. Geo Barents затримали 20 березня. За даними організації "Лікарі без кордонів", йому не дозволено виходити в море протягом 20 днів, оскільки екіпаж нібито не виконав вказівки лівійської берегової охорони.

Через чотири дні після порятунку, біженці все ще не знають, що трапилося з другим судном - у команди Life Support немає з цього приводу жодної інформації. Можливо, але малоймовірно, що пасажири другого човна дісталися до Лампедузи. Цей острів - найближча до Лівії територія ЄС, а отже й заповітна мета для більшості мігрантів, які намагаються перетнути Середземне море. Також можливо, що те судно перехопила лівійська берегова охорона, або ж воно затонуло.

"Потоне ще більше людей"

Рятувальні операції в Середземному морі не завжди були такими складними. У минулому судна відпливали від берегів Сицилії і причалювали там - це приблизно один день шляху від пошуково-рятувальної зони. І вони поверталися тільки тоді, коли забирали якомога більше мігрантів із човнів, що зазнали лиха.

На березі в Равенні італійський Червоний Хрест розподіляє мігрантів до центрів прийому Фото: Clare Roth/DW

Однак на початку 2023 року уряд Італії видав розпорядження, згідно з яким судна мають рухатися в призначений їм порт одразу після проведення однієї рятувальної операції, цей шлях часто триває кілька днів. Ця операція Life Support могла б розпочатися в п'ятницю вдень і закінчитися в понеділок уранці, якби судно було приписано до одного із сицилійських портів. Замість цього він потрібен плисти майже цілий тиждень.

Через три дні після набуття чинності нових правил 18 організацій, що займаються рятувальними операціями в Середземному морі, опублікували спільну заяву. У ній вони попередили, що "в Середземному морі потоне ще більше людей". Урядовий документ "зменшить можливості рятувальників на морі й у такий спосіб зробить центральне Середземномор'я, що є одним із найсмертоносніших маршрутів у світі, ще небезпечнішим", зазначається в заяві.

"Указ нібито має на меті діяльність морських рятувальних організацій, але реальну ціну заплатять люди, які вимушені тікати через центральне Середземномор'я та опиняються у скрутному становищі на морі", - попереджають автори заяви.

Порятунок для біженців

Минулий рік приніс найбільше смертей з 2017-го року для мігрантів, які вирушають до Європи морем. За менш ніж 24 години, які судно Life Support перебувало в зоні пошуку і порятунку в Середземному морі, воно отримало шість сигналів від човнів, що зазнали лиха, повідомила Анабель Монтес Мієр в інтерв'ю DW. Однак через нові обмеження, запроваджені владою Італії, екіпажу вдалося врятувати тільки один човен і його пасажирів. Після того як Life Support залишило пошуково-рятувальну зону, протягом двох ясних і сонячних днів акваторію моря між Лівією та Італією не патрулювало жодне судно. До Равенни Life Support доставило 71 мігранта. Ці люди вижили. Але ніхто з них нічого не знає про долю своїх друзів з другого човна.