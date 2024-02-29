ФРН: Зміни у правилах міграції для кваліфікованого персоналу

Німеччині терміново потрібні кваліфіковані працівники. Міграція з країн, що не входять до ЄС, має стати легшою. Що саме зміниться - в огляді DW.

"Той, хто хоче долучитися до нас, і той, хто може, - ласкаво просимо до Німеччини", - сказав канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), закликаючи німецькі підприємства скористатися перевагами нового Закону про кваліфіковану міграцію. Це один із найсучасніших законів у світі, сказав Шольц. Роботодавцям у Німеччині бракує сотень тисяч співробітників: в ІТ-сфері, а також у догляді, ремісничій галузі, технологіях, логістиці та інших сферах економіки. "Закон про подальший розвиток кваліфікованої імміграції", ухвалений влітку 2023 року, покликаний полегшити переїзд кваліфікованих працівників із так званих третіх країн до Німеччини, тобто з країн, що не входять до складу ЄС.

Нові правила набудуть чинності в три етапи, щоби владні органи могли відповідним чином підготуватися. Подробиці плану доступні на веб-порталі федерального уряду німецькою, англійською, іспанською та французькою мовами.

Перший етап змін набув чинності в листопаді 2023 року.

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Блакитна карта ЄС

Академіки із третіх країн зможуть прибути до Німеччини за допомогою оформлення Блакитної карти ЄС - без попередньої перевірки на те, чи на посаду не претендують німці або громадяни ЄС і без підтвердження мовних знань. Обмеження ліміту "стелі" заробітної плати з метою уникнення її демпінгу, було знижено до близько 40 000 євро на рік для молодих спеціалістів і представників так званих дефіцитних професій і близько 44 000 євро для всіх інших професій.

Перелік дефіцитних професій , до якого раніше входили математики, інформатики, фахівці з природничої науки, інженери та медики було розширено з тим, щоби більше людей могли отримати Блакитну карту ЄС, включаючи освітян та персонал за доглядом.

Для ІТ-індустрії кваліфіковані працівники без університетського диплому також можуть отримати Блакитну карту ЄС, якщо вони можуть довести принаймні трирічний відповідний професійний досвід.

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Право на постійне проживання і більше гнучкості

Кожен, хто відповідає всім вимогам як кваліфікований робітник з професійною або академічною підготовкою, має право отримати дозвіл на проживання. Раніше посольства та владні органи мали право вирішувати на власний розсуд, чи давати візу, чи ні.

Знято обмеження на роботу саме в тій професійній сфері, на яку людина навчалася. Наприклад, механік тепер зможе працювати у логістиці. Винятком є ​​регламентовані професії, наприклад, медицина, юриспруденція чи викладання.

Професійним водіям також буде легше отримати дозвіл Федерального агентства зайнятості. Попередня перевірка та вимога мовних знань більше не діятимуть.

Подальші зміни набудуть чинності 1 березня 2024 року.

Імміграція з досвідом роботи

Визнання професійних кваліфікацій у Німеччині, яке раніше часто ставало бюрократичним бар'єром, тепер для досвідчених спеціалістів відпаде. Будь-хто, хто має професійну кваліфікацію, визнану державою в країні походження, і принаймні два роки професійного досвіду може іммігрувати до Німеччини як працівник. Знову ж, це не стосується регламентованих професій. ІТ-фахівцям диплом не потрібен.

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Підтвердження кваліфікації

Кожен, кому потрібна кваліфікація в Німеччині для досягнення рівня еквівалентності з навчанням, отриманим за кордоном, у майбутньому зможе залишитися в Німеччині до трьох років. Кандидатам дозволяється при цьому підпрацьовувати до 20 годин на тиждень. Для студентів і практикантів також розширюється можливість працювати за сумісництвом.

Персоналу за доглядом також має бути полегшено умови працевлаштування у ФРН Фото: Gero Breloer/dpa/picture alliance

Крім того, кваліфіковані працівники зможуть приїхати до Німеччини та працювати, поки триває процес підтвердження їхньої кваліфікації . Термін перебування може бути подовжений до трьох років. Вимоги - не менше двох років професійної кваліфікації та знання німецької мови (на рівні А2).

Крім спеціалістів з догляду, у майбутньому в Німеччині зможуть працювати й асистенти з догляду, які мають менше трьох років навчання.

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Возз'єднання сім'ї

Якщо дружина або чоловік та неповнолітні діти також захочуть переїхати, кваліфіковані працівники повинні довести, що зможуть себе забезпечувати, але відпаде потреба доводити, що вони мають достатньо житлової площі для проживання. Вони також зможуть запросити своїх батьків або свекрів, якщо самі дозвіл на проживання оформлять з березня 2024 року.

Подальші зміни очікуються 1 червня 2024 року.

Карта можливостей пошуку роботи

У червні вперше планується запровадити картку можливостей із бальною системою. Це означає, що люди зможуть приїхати до Німеччини і шукати місце роботи протягом року, якщо вони самі забезпечені засобами для існування. Кожен, хто може підтвердити еквівалентність своєї іноземної кваліфікації, вважається кваліфікованим працівником і отримує картку без будь-яких додаткових вимог. Усім іншим потрібен університетський ступінь або професійна кваліфікація не менше двох років, а також базові знання німецької мови (рівень A1) або знання англійської мови (рівень B2).

Пошуки роботи у Німеччині також мають стати легшими Фото: Rupert Oberhäuser/picture alliance

Крім того, бали нараховуються: за професійний досвід, визнання кваліфікації в Німеччині, вік, знання мов - німецька та/або англійська, зв'язки з Німеччиною та потенціал партнера, якщо він або вона також бажають переїхати. Працівникам з карткою можливостей дозволяється працювати до 20 годин на тиждень. Також допускається працевлаштування з випробувальним терміном. Картку можливостей можна продовжувати терміном до двох років за умови наявності трудового договору на виконання кваліфікованої роботи.

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Правила для Західних Балкан

Інша норма стосується вихідців з балканських країн. Так звані "правила Західних Балкан" щодо найму працівників з Албанії, Боснії та Герцеговини, Косово, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії діють на невизначений термін з листопада. З червня 2024 року річну квоту буде збільшено вдвічі до 50 тисяч працівників.