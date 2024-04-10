Європарламент схвалив реформу законодавства про притулок

Депутати Європарламенту схвалили пакет законодавчих ініціатив, які готувалися з 2015 року, щодо шукачів притулку в ЄС.

Європейський парламент ухвалив остаточне рішення щодо великої реформи законодавства про надання притулку в Європейському Союзі. У середу, 10 квітня, євродепутати в Брюсселі ухвалили всі 10 законодавчих ініціатив у рамках цієї реформи, про яку точаться дискусії з часів міграційної кризи 2015 року.

Пакет законів серед іншого передбачає прискорення процедур щодо шукачів притулку на зовнішніх кордонах. Осіб, які мають незначні шанси отримати дозвіл залишитися в ЄС, депортуватимуть швидше, а відповідні рішення ухвалюватимуть вже на кордоні.

Реформа посилює й правила для мігрантів з відносно безпечних країн. Вона має обмежити нелегальну імміграцію в ЄС і послабити навантаження на Італію, Грецію та інші країни, до яких спрямовується основний потік нелегалів.

Однією зі складових реформи є механізм солідарності щодо розподілу прохачів притулку серед країн ЄС. Це означає, що в разі їхньої надмірної кількості в перших країнах в'їзду - Італії, Греції, Іспанії, Кіпрі, Мальті - мігрантів зобов'язані приймати за системою квот інші країни Євросоюзу. Якщо якісь країни відмовляються приймати біженців, вони зможуть надати фінансову допомогу. Крім того, врегульовується порядок дій у випадках різкого посилення імміграційних потоків.

Баланс між солідарністю і відповідальністю

Голова Європарламенту Роберта Мецола каже, що схвалені зміни дотримуються "балансу між солідарністю та відповідальністю".

"Ми створили надійну законодавчу базу для вирішення проблем міграції та надання притулку в ЄС. На її створення знадобилося понад 10 років. Але ми дотримали свого слова", - написала вона в соціальній мережі X.

Після схвалення Європарламентом реформу ще має затвердити Рада ЄС, після чого країни Євросоюзу будуть зобов'язані протягом двох років привести у відповідність свої національні законодавства.