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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Швейцарія".
Швейцарія - альпійська країна, яка межує з Німеччиною, Австрією, Літхенштейном, Італією та Францією. Швейцарія є федеративною республікою. Конституція Швейцарської Конфедерації не передбачає єдиної столиці. Уряд та парламент країни розташовані в Берні. Кількість населення Швейцарії становить 8,4 мільйона осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Хоча в перші дні війни багато українців були розчаровані реакцією Заходу, нині неповоротка бюрократична машина ЄС запрацювала на повну. Дивіться, які конкретні кроки для підтримки України й ізоляції Росії були зроблені.