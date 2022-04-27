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Швейцарія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Швейцарія".

Швейцарія - альпійська країна, яка межує з Німеччиною, Австрією, Літхенштейном, Італією та Францією. Швейцарія є федеративною республікою. Конституція Швейцарської Конфедерації не передбачає єдиної столиці. Уряд та парламент країни розташовані в Берні. Кількість населення Швейцарії становить 8,4 мільйона осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чому Швейцарія відмовила у постачанні боєприпасів Україні?

Чому Швейцарія відмовила у постачанні боєприпасів Україні? 27.04.2022

Швейцарія відхилила два запити Німеччини щодо реекспорту боєприпасів швейцарського виробництва в Україну. Цей крок спричинив дискусію щодо політики нейтралітету, якої традиційно дотримується Швейцарія.
Швейцарія ускладнює постачання німецьких озброєнь Україні - ЗМІ

Швейцарія ускладнює постачання німецьких озброєнь Україні - ЗМІ 24.04.2022

Уряд у Берні наклав вето на передачу Києву виготовлених у Швейцарії боєприпасів для БМП Marder, посилаючись на "швейцарський нейтралітет", повідомляють ЗМІ.

Як санкції Швейцарії проти Росії впливають на олігархів - "Європа у фокусі" (11.04.2022) 11.04.2022

Як священник РПЦ став на бік українців. Чому фермери в Португалії проти видобутку літію. Чи безпечно жити євреям у Туреччині. Музикою проти війни в Україні.
Тисячі людей вийшли на акцію підтримки України у столиці Швейцарії

Тисячі людей вийшли на акцію підтримки України у столиці Швейцарії 02.04.2022

Учасники акції у Берні вимагають від уряду Швейцарії більше підтримки українським біженцям та посилення санкцій проти Росії, зокрема, зниження енергетичної залежності від РФ.
Швейцарська страхова компанія прибрала логотип у вигляді Z

Швейцарська страхова компанія прибрала логотип у вигляді "Z" 27.03.2022

У компанії пояснили, що прибирають логотип, щоб уникнути можливої хибної інтерпретації його значення, яке може трактуватися як підтримка компанією війни Росії в Україні.  
Швейцарія готується розслідувати воєнні злочини в Україні

Швейцарія готується розслідувати воєнні злочини в Україні 22.03.2022

Росія 27-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 22 березня.

Як російським олігархам у Європі закручують гайки (21.03.2022) 21.03.2022

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європа вживає безпрецедентні санкційні заходи щодо активів російських олігархів. Однак критики закидають, що робиться недостатньо.

Оператор Північного потоку-2 заперечує повідомлення про банкрутство

Оператор "Північного потоку-2" заперечує повідомлення про банкрутство 02.03.2022

Швейцарська фірма Nord Stream 2 AG звільнила всіх своїх співробітників, але не подавала заявки на банкрутство.

Нейтральна Швейцарія приєднається до санкцій ЄС щодо РФ

Нейтральна Швейцарія приєднається до санкцій ЄС щодо РФ 28.02.2022

Швейцарія, яка має нейтральний статус, приєднається до санкцій ЄС щодо Російської Федерації через вторгнення російських військ в Україну.

Зброя, "пекельні" санкції і перспектива членства в ЄС: як світ допомагає Україні боротися з російськими окупантами? (28.02.2022) 28.02.2022

Хоча в перші дні війни багато українців були розчаровані реакцією Заходу, нині неповоротка бюрократична машина ЄС запрацювала на повну. Дивіться, які конкретні кроки для підтримки України й ізоляції Росії були зроблені.
Делегації України та Росії проводять переговори

Делегації України та Росії проводять переговори 28.02.2022

Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 28 лютого.
Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - Європа у фокусі (відео)

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (відео) 21.02.2022

Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу. Німеччина: як безпритульних рятують від холоду. Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС. Косово: чому через криптовалюту зникає струм.
Витік Credit Suisse: серед клієнтів банку - українські олігархи, бізнесмени та чиновники

Витік Credit Suisse: серед клієнтів банку - українські олігархи, бізнесмени та чиновники 21.02.2022

Журналісти оприлюднили розслідування за матеріалами витоку даних швейцарського банку. Серед клієнтів - понад 2,5 тисячі українців, зокрема Ахметов, Коломойський та Фукс.

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (21.02.2022) 21.02.2022

Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу. Німеччина: як безпритульних рятують від холоду. Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС. Косово: чому через криптовалюту зникає струм.
П'ять країн Заходу вкладуть 35 мільйонів фунтів у розвиток Донбасу

П'ять країн Заходу вкладуть 35 мільйонів фунтів у розвиток Донбасу 02.02.2022

США, Швеція, Швейцарія, Великобританія і Канада започаткували фонд "За сильну Україну". Перші проєкти мають посилити постраждалі від агресії РФ громади.
Чи розпрощалася Україна з радянським минулим - Європа у фокусі (відео)

Чи розпрощалася Україна з радянським минулим - "Європа у фокусі" (відео) 20.12.2021

У Греції досі оговтуються після нищівних пожеж. В Іспанії рятують природу, шкодячи фермерам. Швейцарія починає лижний сезон в умовах пандемії. Як живеться українським шахтарям через 30 років після розпаду СРСР.
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