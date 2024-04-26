У Швейцарії готують закон про надання Україні 5,5 млрд дол

У Швейцарії комісія з політики безпеки Ради кантонів (верхньої палати парламенту) ввечері в четвер, 25 квітня, проголосувала за те, щоб доручити Бундесрату підготовку законопроєкту, який передбачає надання Україні фінансової допомоги обсягом 5,5 мільярда доларів.

Йдеться про федеральний закон "Про надзвичайний внесок Швейцарії в безпеку і мир в Європі у зв'язку з війною проти України". Зокрема, передбачається створення фонду в розмірі 10,1 мільярда швейцарських франків для покриття фінансових потреб на переозброєння швейцарської армії до 2030 року і для фінансування внеску розмірі 5 мільярдів франків "на підтримку реконструкції та ремонту інфраструктури, необхідної для повсякденного життя і виживання в Україні", - йдеться в повідомленні для преси на сайті парламенту.

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На підтримку законопроєкту проголосували вісім членів комісії, ще п'ять депутатів, які представляють вкрай праве крило, виступили проти. "Більшість вважає, що дві цілі фонду мають безпосередній зв'язок, а саме: погіршення ситуації з безпекою в Європі внаслідок війни в Україні, - повідомляють у парламенті Швейцарії. - Меншість критикує пов'язання двох проблем, які, на їхню думку, слід відрізняти одна від одної. Вона також зазначає, що ситуація з безпекою в Європі, якою б поганою вона не була, не виправдовує цих надзвичайних витрат".

Західні союзники чинять тиск на Швейцарію, щоб та активніше підтримувала Україну, нагадує агентство Reuters. Водночас націоналісти в парламенті вимагають від уряду суворо дотримуватися принципу нейтралітету.

У червні 2024 року Швейцарія прийме в курортному місті Бюргеншток чергову конференцію з мирного врегулювання в Україні, яку в Києві називають "Глобальним самітом миру".

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