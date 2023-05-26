  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Квіти та записки біля входу на територію навколо вілли Тіни Тернер
Квіти та записки біля входу на територію навколо вілли Тіни ТернерФото: MICHAEL BUHOLZER/KEYSTONE/KEYSTONE/picture alliance
МузикаШвейцарія

Швейцарія прощається з Тіною Тернер. Репортаж із Кюснахту

Вера Лунева
26 хв. тому

Тіну Тернер любили жителі Кюснахта - міста на березі Цюріхського озера. За її словами, незважаючи на хвороби, тут вона провела найщасливіші роки свого життя - сповнені кохання.

https://p.dw.com/p/4RqIo

Біля воріт знаменитої вілли на березі Цюріхського озера висить табличка "Будь ласка, не дзвоніть до полудня". Адреса "Зеештрассе 180" вже багато років відома всім фанатам рок-н-ролу: з кінця 90-х разом із чоловіком тут жила Тіна Тернер. Тепер тут чергують репортери, а шанувальники та жителі містечка Кюсхнахт, що входить у кантон Цюріх, приносять записки, квіти та свічки. Після того як менеджер співачки розмістив пост у Instagram зі сумною новиною, співчуття приходять з усього світу.

Квіти біля воріт вілли, де мешкала з чоловіком рок-зірка
Квіти біля воріт вілли, де мешкала з чоловіком рок-зіркаФото: DW

У четвер, 25 травня, біля воріт особняка очікувано багатолюдно, автомобілі, що проїжджають повз, пригальмовують і гудять на знак вдячності королеві рок-н-ролу, в якій, за словами сусідів, не було жодної зірковості. Шанувальники різного віку, які прийшли попрощатися з Тіною, тихо перемовляються між собою німецькою, іспанською, англійською, італійською. Хтось виходить із шикарного спорткара, хтось приїхав велосипедом чи прийшов пішки. Але всі вони бережно кладуть квіти та записки біля воріт і обережно відходять убік. Навіть прощання проходить у стилі Тіни: щиро і з гідністю. "Ми з подругами прийшли попрощатися з нею. Знаєте, моє друге ім'я - Тіна, і я сьогодні зробила зачіску в її стилі", - змахуючи сльози, каже прихильниця.

Вілла Тіни Тернер
Вілла Тіни ТернерФото: MICHAEL BUHOLZER/KEYSTONE/KEYSTONE/picture alliance

Тернер часто бачили в ресторанчику "Rico's" по сусідству, завжди за одним і тим самим столиком, або за покупками у місцевому супермаркеті. При цьому з нею дуже рідко були охоронці, і вона любила перекинутися парою слів із продавцями. Тернер та її другий чоловік, уродженець Кельна Ервін Бах (Erwin Bach), жили самотньо і зовсім не рок-н-рольно. Чоловік був поруч із Тернером, коли вона перенесла інсульт у 2013 році і коли у 2016 році їй поставили страшний діагноз: рак. Саме Ервін Бах врятував життя Тіні Тернер, пожертвувавши для дружини свою нирку.

Їхню першу зустріч у 1985 році Тернер описувала так: "У нього було неймовірно красиве обличчя, він був дуже гарний собою. Моє серце билося, руки тремтіли! Він просто був таким добрим, таким приємним, таким іншим". У 1986 році вона переїхала до нього в Кельн, а з 1994 року вони жили разом у Швейцарії.

Газети Швейцарії присвятили перші смуги своїй коханій громадянці
Газети Швейцарії присвятили перші смуги своїй коханій громадянціФото: DW

Майже десять років тому співачка здобула швейцарське громадянство, для чого вивчила німецьку, склала спеціальний іспит і пройшла тест з країнознавства: ніяких поблажок! Таке поважне ставлення до країни повернулося сторицею: зазвичай закриті швейцарці її обожнювали і називали "зразково-показовою громадянкою". Не дивно, що після повідомлень про її відхід, усі газети країни вийшли із освідченням у коханні на перших шпальтах.

До речі, зірка дуже рідко давала інтерв'ю. Останнє було опубліковано у британському виданні модного журналу Vogue у квітні цього року. У ньому Тернер зізнавалася: "Я щаслива бути пенсіонеркою - у свої 83 роки я на це заслужила". Про минуле вона згадувала з легкою гіркотою: "Моє життя було сповнене вражень, але було і багато сумних моментів, які я намагаюся пробачити і забути". Відповідаючи на питання про сенс життя, вона начебто підсумувала: "Напевно, це і є відповідь: рухатися вперед, вміти відпускати і намагатися наповнити життя любов'ю".

 

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Рятувальники в Дніпрі (архівне фото)

Удар ракетою по медзакладу в Дніпрі: є загиблий і поранені

Конфлікти50 хв. тому
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Секретар РНБО України Олексій Данілов

"Україна - форпост між російською ордою і країнами НАТО"

"Україна - форпост між російською ордою і країнами НАТО"

Конфлікти19 год. тому
external

Данілов: ми будемо свідками розпаду Росії

Данілов: ми будемо свідками розпаду Росії

Політика20 год. тому01:22 хв.
Квіти та записки біля входу на територію навколо вілли Тіни Тернер

Швейцарія прощається з Тіною Тернер. Репортаж із Кюснахту

Швейцарія прощається з Тіною Тернер. Репортаж із Кюснахту

Музика26 хв. тому
Verteidigungsminister Boris Pistorius bei Ausbildung ukrainischer Soldaten

Акцент на ППО та танки. Пісторіус про німецьку допомогу ЗСУ

Акцент на ППО та танки. Пісторіус про німецьку допомогу ЗСУ

Політика21 год. тому
external

120 км на протезах задля обладнання для шпиталю

120 км на протезах задля обладнання для шпиталю

Суспільство23 год. тому01:27 хв.
Різдвяна служба ПЦУ в Києві

Історична реформа календаря ПЦУ з багатьма питаннями

Історична реформа календаря ПЦУ з багатьма питаннями

Релігія23 год. тому
На головну сторінку