Європу заморозило й засипало снігом
Сніг, лід і мороз від Скандинавії до Іспанії: зима міцно тримає континент у своїх холодних обіймах. У Німеччині суха зимова погода дає принаймні один привід для втіхи: вона полегшує ситуацію в зонах повеней.
Зимове мистецтво. Автор пейзажу - природа
Низькі температури перетворюють затоплені поля в Нижній Саксонії на величезні пласти льоду: ця фотографія шарів льоду на річці Лейнемарш поблизу Ганновера нагадує абстрактне мистецтво. Попри мінусову температуру, багато мешканців можуть зітхнути з полегшенням - завдяки сухій погоді паводок повільно відступає.
Зимова казка у Швейцарії
Мабуть, у жодній іншій європейській країні зима не є такою чарівною, як у Швейцарії. Вид на комуну Лаутербруннен з гірськолижного курорту Венген змушує серця любителів снігу битися швидше. Туристична індустрія також тішиться: після того, як минулої зими в Альпах майже не випало снігу, умови для занять зимовими видами спорту в цьому сезоні є набагато кращими.
Рекордні морози навіть для фінів
Вони звикли до лютих морозів і використовують їх якнайкраще: рибалки в Лапландії ловлять рибу при температурі близько 40 градусів нижче нуля - навіть за фінськими мірками, це рекордний холод. Неабиякі морози панують не лише за Полярним колом, але й по всій Скандинавії: у Швеції військових задіяли для порятунку людей з автомобілів, що застрягли в сніговому полоні.
Гарне опалення - це половина успіху
Золоте місто в золотому ранковому світлі: дим здіймається з численних димарів у Празі. Температура в чеській столиці опустилася до близько мінус 10 градусів за Цельсієм.
Крижана стихія
Наразі бажаючих на ній сидіти немає: лавка на березі озера Балатон в Угорщині повністю вкрита кригою.
Зимова хвиля
Неопрен робить це можливим: серфінгіст сміливо долає зимові температури на річці Айсбах у Мюнхені - популярному місці для любителів серфінгу. Замерзає не лише Мюнхен: ніч на 10 січня була найхолоднішою в Німеччині цієї зими, подекуди температура опускалася до мінус 20 градусів. Німецька метеорологічна служба продовжує попереджати про сильні морози по всій Німеччині.
Для декого такий холод може стати фатальним
Фламінго не пристосовані для європейської зими: птахи можуть поранити свої витончені лапки або посковзнутися на льоду - саме тому в Берлінському зоопарку їх помістили в вольєри з підігрівом.
Велопрогулянка у мороз - чому б й ні?
Цей велосипедист перетинає Ельбу мостом Марієнбрюкке в Дрездені при мінусовій температурі. За прогнозами метеорологів, температура в Німеччині триматиметься нижче нуля до кінця тижня, після чого стане більш хмарно і не так холодно.
Вимушена зимова пауза
Не час для пробіжок в Лозанні: доріжки на легкоатлетичному стадіоні імені П'єра де Кубертена засипало снігом, через що спортсмени змушені тренуватися в приміщенні.
На королівській варті під снігом
Завжди зберігайте спокій: гвардійцям британської королівської сім'ї не дозволяється сміятися або розмовляти, через це вони виглядають застиглими навіть влітку - не кажучи вже про зимову пору. Вираз їхніх облич нині відповідає погоді в Лондоні.
Ейфелева снігова вежа
Сніг вкриває Марсове поле біля Ейфелевої вежі у французькій столиці. Сильні снігопади спричинили дорожній хаос по всій Франції на початку тижня, особливо в Парижі та Нормандії.
Сніг - навіть у найтепліших краях Європи
Після рекордних температур до 30 градусів у грудні, Іспанія також відчуває прихід зими: цей самотній паломник йде засніженим шляхом Святого Якова на півночі країни. На вихідних снігова буря спричинила хаос і в Мадриді: стільки снігу в столиці Іспанії не випадало вже сто років.
Собачий холод на фронті в Україні
Справжня зимова погода прийшла й в Україну, й сильний холод аж ніяк не спричинив паузи у жорстоких боях українських військових з російськими окупантами на фронті. На фото - військові ЗСУ йдуть до своїх позицій на передовій біля Куп'янська на Харківщині. Днями температура повітря вночі тут опускалась до мінус 25 градусів. Після нетривалого потепління синоптики знову прогнозують сильний мороз.