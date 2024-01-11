Вони звикли до лютих морозів і використовують їх якнайкраще: рибалки в Лапландії ловлять рибу при температурі близько 40 градусів нижче нуля - навіть за фінськими мірками, це рекордний холод. Неабиякі морози панують не лише за Полярним колом, але й по всій Скандинавії: у Швеції військових задіяли для порятунку людей з автомобілів, що застрягли в сніговому полоні.