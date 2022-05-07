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Чорне море - внутрішнє море між Південно-східною та Східною Європою, а також Малою Азією. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чорне море".
Вихід до Чорного моря мають Україна, Росія, Грузія, Туреччина, Болгарія та Румунія. Протокою Босфор Чорне море сполучена з Мармуровим морем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.
Німеччина: як потрапити на різдвяні ярмарки в часи пандемії. Грузія: що думають грузини про радянське минуле країни? Італія: чому мешканці втікають з острова Стромболі. Франція: що робити, коли назва міста не вміщається в жоден формуляр.