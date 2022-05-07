Чорне море - внутрішнє море між Південно-східною та Східною Європою, а також Малою Азією. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чорне море".

Вихід до Чорного моря мають Україна, Росія, Грузія, Туреччина, Болгарія та Румунія. Протокою Босфор Чорне море сполучена з Мармуровим морем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.