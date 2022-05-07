Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Чорне море

Чорне море - внутрішнє море між Південно-східною та Східною Європою, а також Малою Азією. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чорне море".

Вихід до Чорного моря мають Україна, Росія, Грузія, Туреччина, Болгарія та Румунія. Протокою Босфор Чорне море сполучена з Мармуровим морем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Внаслідок удару РФ по школі на Луганщині щонайменше двоє загиблих

Внаслідок удару РФ по школі на Луганщині щонайменше двоє загиблих 07.05.2022

73-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 7 травня.
Берлін заборонив прапори України та РФ на заходах 8-9 травня

Берлін заборонив прапори України та РФ на заходах 8-9 травня 06.05.2022

72-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 6 травня.
Розвіддані США допомогли Україні потопити крейсер Москва

Розвіддані США допомогли Україні потопити крейсер "Москва" 06.05.2022

Американська розвідка у відповідь на запит України підтвердила, що виявлений у Чорному морі корабель - це крейсер "Москва", що допомогло військовим затопити російський флагман, пишуть американські ЗМІ.
У міноборони РФ визнали, що крейсер Москва затонув

У міноборони РФ визнали, що крейсер "Москва" затонув 14.04.2022

Крейсер "Москва" затонув під час буксирування, повідомили в російському міноборони. У ЗСУ заявляли, що корабель було уражено ракетою "Нептун".

Флагман ЧФ РФ крейсер Москва сильно пошкоджено - міноборони Росії

Флагман ЧФ РФ крейсер "Москва" сильно пошкоджено - міноборони Росії 13.04.2022

Причини "детонації боєзапасу" на крейсері "Москва" у міноборони РФ не повідомили. В Одесі тим часом повідомляють, що корабель було підбито українськими захисниками.

У США Путіна звинувачують у глобальній продовольчій кризі

У США Путіна звинувачують у глобальній продовольчій кризі 30.03.2022

За даними американської дипломатки, зараз Росія блокує у Чорному морі більше 90 суден з продовольчим вантажем. Щонайменше по трьох цивільним суднам були нанесені удари, каже заступниця держсекретаря США Шерман.
Туреччина виявила вже другу морську міну, віднесену від берегів України

Туреччина виявила вже другу морську міну, віднесену від берегів України 28.03.2022

Міну виявили у Чорному морі біля населеного пункту Ігнеада поблизу кордону з Болгарією, повідомили в міноборони Туреччини.

Туреччина закрила Босфор для військових кораблів РФ. На що це вплине

Туреччина закрила Босфор для військових кораблів РФ. На що це вплине 04.03.2022

Міжнародна Конвенція Монтре дозволяє Туреччині блокувати рух російських військових кораблів через протоки. Як це вплине на війну Росії проти України?
Україна висловила протест через навчання РФ у Чорному та Азовському морях

Україна висловила протест через навчання РФ у Чорному та Азовському морях 10.02.2022

Київ звинувачує РФ в блокуванні частин акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом військово-морських навчань. У Кремлі звинувачення заперечують.
Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - Європа у фокусі (відео)

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (відео) 24.01.2022

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.

Що додає роботи поліції в дельті Дунаю - "Європа у фокусі" (24.01.2022) 24.01.2022

Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.
Туреччина має намір забезпечити усю країну чорноморським газом

Туреччина має намір забезпечити усю країну чорноморським газом 02.01.2022

Як заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Денмез, природний газ із родовища "Сакар'я", виявленого нещодавно в Чорному морі, надходитиме до всіх куточків країни.
Кулеба їде до Великобританії говорити про агресію РФ і візову лібералізацію

Кулеба їде до Великобританії говорити про агресію РФ і візову лібералізацію 08.12.2021

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Великобританію 8-9 грудня на запрошення колеги Ліз Трасс. Напередодні вона заявила про повну підтримку України на тлі потенційної агресії Росії.

Як Туреччина забруднює Чорне море - Європа у фокусі (відео)

Як Туреччина забруднює Чорне море - "Європа у фокусі" (відео) 06.12.2021

Німеччина: як потрапити на різдвяні ярмарки в часи пандемії? Туреччина: як місцеві рибалки забруднюють Чорне море? Грузія: що думають грузини про радянське минуле країни?

Як Туреччина забруднює Чорне море - "Європа у фокусі" (06.12.2021) 06.12.2021

Німеччина: як потрапити на різдвяні ярмарки в часи пандемії. Грузія: що думають грузини про радянське минуле країни? Італія: чому мешканці втікають з острова Стромболі. Франція: що робити, коли назва міста не вміщається в жоден формуляр.
В Україну прибули американські патрульні катери

В Україну прибули американські патрульні катери 23.11.2021

В рамках безпекової допомоги США направили до України два катери типу Island, які патрулюватимуть акваторії Чорного та Азовського морів.

Інші статті