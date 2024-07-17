Зеленський затвердив нову Стратегію морської безпеки України

Зеленський заявив, що найближчим часом збирається обговорити деталі цієї стратегії "з тими, хто так само, як і ми, бажає стабільної безпеки для своїх регіонів та всього світу".

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 липня "Про Стратегію морської безпеки України". Про це він повідомив у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні я підписав указ, який уводить в дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України. Цей документ враховує безпекові зміни та новації, які ми забезпечили, зокрема, в Чорному морі, в розвитку наших сил. Це сучасна стратегія, і реалізуємо її разом з нашими партнерами", - наголосив президент.

Також він повідомив, що найближчим часом збирається обговорити з партнерами деталі цієї стратегії, "з тими, хто так само, як і ми, бажає стабільної безпеки для своїх регіонів та всього світу".

Указ Зеленського, яким він затвердив Стратегію морської безпеки України, вже набрав чинності, про що йдеться у документі, опублікованому на сайті президента.

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Цілі та завдання стратегії

Як йдеться у затвердженій президентом Стратегії морської безпеки України, однією з її цілей є "підвищення спроможності складових сектору безпеки і оборони України", зокрема Військово-Морських сил Збройних сил України та Морської охорони Державної прикордонної служби для ефективної протидії агресії та адекватного реагування на інші загрози.

Також серед цілей стратегії означені деокупація тимчасово окупованих узбережжя, районів внутрішніх вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу України, забезпечення державного суверенітету, суверенних та інших прав у морських просторах України. Також в Стратегії зафіксована ціль отримати компенсації за спричинені РФ втрати, відбудова морської та річкової інфраструктури, пошкодженої внаслідок бойових дій, а також відновлення деокупованих територій.

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Серед завдань затвердженої Стратегії також вказане нарощування спроможностей Сил безпеки і Сил оборони за рахунок оснащення морськими безекіпажними апаратами різних класів та морськими безпілотниками різного призначення. А також - інноваційний розвиток наукового і виробничого потенціалу оборонно-промислового комплексу України для забезпечення потреб морського та річкового секторів.

Також завданнями стратегії визначене створення умов для тимчасової міжнародної військової присутності на території Кримського півострова після його деокупації для гарантування безпеки в Чорноморському регіоні та використання всіх можливих міжнародно-правових механізмів "для максимального обмеження військово-морської присутності Російської Федерації в Азово-Чорноморському басейні".