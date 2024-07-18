Новоросійськ і Крим атакували морські дрони

Міноборони РФ стверджує, що перехопило над Кримом 33 безпілотники, а в акваторії Чорного моря - 10 морських дронів. На місцях кажуть про атаку на Севастополь і Новоросійськ, де розташована база Чорноморського флоту.

У ніч на четвер, 18 липня, морські дрони вкотре атакували Новоросійськ та анексований Крим.

У міністерстві оборони РФ зранку заявили, що "знищили та перехопили 33 безпілотники (БпЛА) над Кримом і два над Брянською областю", а також "знищили в акваторії Чорного моря 10 безекіпажних катерів (БЕКів), які прямували в напрямку Кримського півострова".

Атака по Севастополю

Вибухи лунали, зокрема, в Севастополі. Окупаційний "губернатор" міста Михайло Развожаєв заявив, що це так відбивали "спробу атаки надводного БпЛА".

За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", вибухи також чули біля селищ Мирне та Новоозерне.

Приціл на Новоросійськ

Мер Новоросійська Андрій Кравченко повідомив, що в місті звучить сирена повітряної тривоги через атаку БЕКів і закликав мешканців першої берегової лінії сховатись у кімнатах, де вікна не виходять на море.

Новоросійськ розташований в Краснодарському краї РФ (Кубань) на північному сході Чорного моря, східніше Криму. Там розташована військово-морська база Чорноморського флоту РФ. Ще минулого року Росія перебазувала туди низку кораблів з порту в Севастополі, щоб захистити їх від українських ударів.