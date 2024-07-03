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КонфліктиРосійська Федерація

Новоросійськ вночі атакували морські дрони

Анастасія Шепелева
3 липня 2024 р.

У Новоросійську, де розташована база Чорноморського флоту РФ, відбивали вночі атаку морських дронів. Вулиці поблизу узбережжя перекривали.

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Удар по порту в Новоросійську, серпень 2023 року (скріншот з морського дрона)
Атака на порт в Новоросійську в серпні 2023 (скріншот з морського дрона)Фото: via REUTERS

У ніч на середу, 3 липня, Новоросійськ атакували безпілотні катери, повідомив мер міста Андрій Кравченко.

За даними російських Telegram-каналів, близько третьої ночі почали лунати звуки вибухів. У місті оголосили повітряну тривогу. 

Влада закликала жителів не підходити до вікон та сховатися в кімнатах, вікна яких не виходять на море або в приміщеннях без вікон і з суцільними стінами. 

Вулиці поблизу набережної перекрили. Відбій загрози оголосили близько п'ятої ранку, тоді ж розблокували рух поблизу набережної, але входи на пляжі та узбережжя досі обмежені через "обстеження акваторії бухти". 

База Чорноморського флоту РФ у Новоросійську

Міністерство оборони РФ відзвітувало про "знищення двох безекіпажних катерів". Про будь-які наслідки атаки не повідомляється.

Новоросійськ розташований в Краснодарському краї РФ (Кубань) на північному сході Чорного моря, східніше анексованого Росією українського Криму. Там розташована військово-морська база Чорноморського флоту РФ. Ще минулого року Росія перебазувала туди низку кораблів з порту в Севастополі, щоб захистити їх від українських ударів.

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