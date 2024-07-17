На півдні Росії та в Криму - перебої зі світлом

Після аварійного вимкнення енергоблоку на Ростовській АЕС низка регіонів на півдні РФ і в анексованому Криму залишилася без світла.

На найбільшій атомній електростанції на півдні Росії - Ростовській АЕС - один з енергоблоків автоматично відключився від мережі 16 липня через неполадки на турбогенераторі, повідомили російські державні пропагандистські ЗМІ з посиланням на державну корпорацію "Росатом".

У "Росатомі" запевнили, що радіаційний фон - у нормі, а причини події з'ясовують. Тим часом унаслідок аварії в кількох регіонах на півдні Росії, а також в анексованому Криму запровадили обмеження на споживання електроенергії.

Мільйони росіян - без світла

Як пише Telegram-канал Mash, через масштабний збій без світла залишилися мільйони людей: повідомляють про вимкнення електроенергії в Ростові-на-Дону, Таганрозі, Краснодарі, Елісті, Анапі, Армавірі, Новоросійську, а також в інших населених пунктах, зокрема в анексованому РФ Севастополі.

За даними Єдиної чергової диспетчерської служби, в Краснодарі вимкнули понад 100 електропідстанцій, близько 100 вулиць залишилися без світла. Місцеві ЗМІ повідомляють, що в місті знеструмлені багато магазинів, зупинений рух трамваїв і тролейбусів, не працюють щонайменше 150 світлофорів, через що утворилися 10-бальні затори.

Тим часом в анексованому Севастополі пояснили відключення електрики "аномально високими температурами повітря" та "перевантаженням електричних мереж".

Раніше цього ж дня повідомлялося про аварію на Гусиноозерській електростанції в Бурятії. За словами глави республіки Олексія Циденова, там відключився один з енергоблоків. У результаті без електрики залишилися 115 тисяч жителів Улан-Уде і ще 75 населених пунктів.