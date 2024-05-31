Чорне море вільне: в Україну знову йдуть контейнерні судна

Спочатку зерновози, тепер ще й контейнеровози: Україна продовжує розширювати свої можливості для перевезень Чорним морем експортної сільськогосподарської та промислової продукції. Найбільше німецьке пароплавство Hapag-Lloyd зі штаб-квартирою в Гамбурзі повідомило 30 травня, що цього тижня розпочало регулярні рейси українським морським коридором.

Тепер раз на п'ять днів судно фірми-підрядника, здатне перевозити до 1100 контейнерів (TEU), курсуватиме між українським контейнерним терміналом у місті Чорноморську на південний захід від Одеси і найбільшим румунським портом у Констанці. Такі порівняно невеликі судна називаються фідерними, їхнє завдання - доставляти контейнери на перевалочний пункт, де їх перевантажують на значно більші лінійні контейнеровози.

Російські військові кораблі більше не становлять загрози

"Ми ніколи не припиняли пропонувати свої послуги, але тепер знову можемо робити це морським шляхом", - заявила пресслужба Hapag-Lloyd німецькому інформаційному агентству dpa. Інакше кажучи, контейнери з українськими товарами можна було й раніше суходолом доправляти до Румунії, звідки німецьке пароплавство відправляло їх адресатам в усьому світі.

Використання фідерних суден дасть змогу значно збільшити обсяги українських контейнерних поставок за кордон, зокрема такої аграрної продукції, як соняшникова олія та соя. Тим паче, що тепер контейнери надходитимуть не в дунайські річкові порти, а у великий морський порт Констанци. Усе це дасть додатковий потужний імпульс українському експорту. А він нинішньої весни, у квітні, вперше перевищив рівень до початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Відновлення регулярних контейнерних поставок з України свідчить про те, що Чорноморський флот РФ, який базувався у Севастополі та втратив під ударами української армії значну кількість кораблів, уже не в змозі перекрити судноплавство в західній частині Чорного моря поблизу кордонів України і що його припинили сприймати як реальну загрозу. Воно також показує, що регулярні російські обстріли української портової інфраструктури не вивели з ладу її контейнерні термінали, у всякому разі в Чорноморську.

Київ не злякався виходу Росії із "зернової угоди"

Німецька телерадіокомпанія NDR зазначає, що морських контейнерних поставок з України не було понад 800 днів. Агентство dpa нагадує, що Київ оголосив про безпечний для судноплавства морський коридор ще в серпні минулого року. Це сталося після того, як Росія вийшла з досягнутої за посередництва Туреччини та під егідою ООН "зернової угоди", в рамках якої Москва дозволяла Україні експортувати своє зерно на світовий ринок, насамперед до країн, які його особливо потребують.

Відтоді цим коридором - уже без будь-якого узгодження з Росією - пройшла, за даними української сторони, понад тисяча суховантажів з українським зерном або металами. Тепер до них приєднаються контейнеровози, що збільшить можливості для несировинного експорту України.

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