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Саміт "Тримор'я" - клуб підтримки східного флангу НАТО

Журналіст Deutsche Welle Костянтин Еггерт
Костянтин Еггерт
Гостьовий коментар
12 квітня 2024 р.

"Ініціатива трьох морів" - потенційно один із головних міжнародних політичних інструментів Києва, вважає Костянтин Еггерт.

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Президент України Володимир Зеленський виступає на саміті об'єднання "Ініціатива трьох морів", Вільнюс, 11 квітня 2024 року
Президент України Володимир Зеленський виступає на саміті об'єднання "Ініціатива трьох морів", Вільнюс, 11 квітня 2024 рокуФото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

"Я вірю, Володимире, що (на майбутній саміт. - Ред.) ви зможете прибути в костюмі як президент країни, яка більше не перебуває у стані війни, як президент країни, що повернулася до стабільності та яка повернула мир і спокій". Слова президента Польщі Анджея Дуди, адресовані Володимиру Зеленському, які стосувалися стилю одягу "мілітарі", що його носить президент України від початку повномасштабної російської агресії проти його країни, звучали тепло і щиро. Але рішення, ухвалені 11 квітня на саміті об'єднання "Ініціатива трьох морів" ("Тримор'я") у Вільнюсі, де ці слова пролунали, поки що не дають змоги сподіватися на такий результат найближчим часом.

ППО для Києва в пріоритеті

Виступаючи на зустрічі, яка вкотре зібрала глав держав і урядів 13 держав, розташованих між Балтійським, Чорним і Адріатичним морями, президент України закликав терміново поставити його країні системи ППО для захисту від російських повітряних атак. Однак можливості учасників "Ініціативи трьох морів" обмежені. Анджей Дуда сказав, що у Польщі немає комплексів ППО Patriot, про які буквально благає Київ. Дуда запропонував Зеленському передати Україні старі радянські моделі комплексів протиповітряної оборони. Вони є на складах польських збройних сил. Це краще, ніж нічого, але явно недостатньо для відбиття російських атак.

Костянтин Еггерт
Костянтин Еггерт

У Вільнюсі Зеленський підписав угоду з Латвією, ще однією країною, яка приєдналася до торішньої декларації G7 про підтримку України. Латвія зобов'язалася надавати Києву підтримку в розмірі 0,25 відсотка свого ВВП. Кошти підуть на кіберзахист, розмінування, технології, пов'язані з дронами, і проєкти, спрямовані на інтеграцію України в НАТО і ЄС.

На саміті Зеленський також зробив нову спробу налагодити діалог з Угорщиною - ймовірно, найбільш скептично, якщо не сказати антиукраїнськи налаштованою країною НАТО і ЄС. Він зустрівся у Вільнюсі з новим президентом країни Тамашем Шуйоком і запросив його на саміт миру, який має відбутися в червні у Швейцарії.

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У принципі, це максимум того, що Зеленський міг зробити на саміті - хоча сам по собі формат "Тримор'я" для Києва дуже зручний і перспективний.

У червні 2022 року, у розпал повномасштабного російського вторгнення, майбутнє України багатьом на Заході здавалося, м'яко кажучи, туманним. Саме в червні того року "Ініціатива", яка початково об'єднала 12 держав, розташованих між Балтійським, Чорним і Адріатичним морями, запросила Україну стати партнером. Відтоді до "Ініціативи" приєдналися Греція (учасникця) і Молдова (партнерка-учасниця).

Більшість країн-учасниць об'єднання мають досвід радянської окупації. Знову ж таки і їхній політичний клас, і громадяни вважають сусідство з путінською Росією загрозою, а збереження найтіснішого зв'язку зі США та американської військової присутності в Європі неодмінною гарантією безпеки всього континенту. Це збігається з позицією України. До того ж, Єврокомісія, США, Німеччина (а після вільнюського саміту і Японія) - партнери "Ініціативи".

"Тримор'я": підтримка Молдови і заслін Китаю

Формально "Тримор'я" - об'єднання, що займається транспортним, інфраструктурним та енергетичним розвитком країн-учасниць. Реально - це, по суті, економічний клуб підтримки східного флангу НАТО. Суть більшості проєктів "Ініціативи" - у максимальній ізоляції та незалежності від Росії. Після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну багато з них набувають військового значення. Наприклад, проєкт швидкісної залізничної магістралі Таллінн-Варшава Rail Baltica, який затягнувся на роки і покликаний назавжди покінчити з радянською залізничною спадщиною в Балтії, буквально "ожив" після того, як став одним із пріоритетів "Ініціативи трьох морів". Магістраллю в майбутньому будуть постачатися бази союзників по НАТО в балтійському регіоні, включно з бригадою Бундесверу в Литві.

Україна, яка воює, і Молдова, яка перебуває під постійною загрозою російського втручання, в найближчому майбутньому фокусуватимуть увагу учасників об'єднання на Чорному морі. Це збігається з підвищеним інтересом НАТО до регіону. І це Київ цілком міг би використати для реалізації своїх інтересів.

По суті, суверенітет Молдови сьогодні можуть гарантувати тільки дві сусідні країни - Україна і Румунія. Цілком зрозумілим є небажання румунського керівництва йти на конфлікт із Москвою: у Бухаресті бояться, що він може призвести до конфронтації Росії та НАТО. Однак для України створення російського плацдарму в Гагаузії, наприклад, означатиме пряму загрозу Одесі. У цьому сенсі, максимальне політичне сприяння Молдові, зокрема, через структури "Ініціативи трьох морів" (представники Кишинева у Вільнюсі вперше запропонували три проєкти у сфері енергетики) - у національних інтересах України. Президентка Молдови Майя Санду це розуміє. Її не було у Вільнюсі, але вона закликала Захід поставити Україні "велику кількість" систем ППО.

Приєднання до "Ініціативи" Японії також вигідне Києву. У Токіо, як і в Німеччині, після лютого 2022 року стався свій "історичний поворот". Там остаточно зрозуміли, що поки при владі в Москві Путін, про вирішення територіальної суперечки щодо Курил можна забути.

Та й стратегічне партнерство Росії та Пекіна прямо загрожує безпеці Японії. Сьогодні Токіо - поряд з ЄС і США - один із головних союзників України. І для американців, і для японців "Тримор'я" - потенційний заслін поширенню в Європі китайського проєкту "Один пояс, один шлях". Це те, що може привернути до "Ініціативи" ще більшу увагу Вашингтона, особливо якщо в Білий дім у 2025 році повернеться Дональд Трамп, налаштований на протистояння з Пекіном.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом

 

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