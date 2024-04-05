Японія заборонила експортувати в Росію 164 види товарів

Уряд Японії запровадив заборону на експорт до РФ 164 видів товарів, "що сприяють зміцненню промислової інфраструктури Росії", повідомило в п'ятницю, 5 квітня, японське міністерство економіки, торгівлі та промисловості.

До списку увійшла, зокрема, низка товарів для промисловості та нафтогазовго сектору: плавучі платформи для буріння і видобутку ресурсів, труби для транспортування нафти й газу, електрообладнання та його деталі, обладнання для обробки деревини, електроінструменти, шліфувальні верстати.

Також у переліку є літій-іонні акумулятори, дорогоцінні метали, пластик і предмети з нього, моторне масло для автомобілів, пожежні судна, яхти.

Нові санкції є черговою відповіддю Японії на війну Росії проти України. Вони набудуть чинності з 17 квітня.

Крім того, з 10 травня будуть посилені обмеження на імпорт непромислових алмазів російського походження. Тепер вони потраплятимуть під заборону, навіть якщо оброблялися не в РФ.

Підтримка України - один з пріоритетів японського уряду

Про намір запровадити додаткові санкції щодо РФ прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив під час онлайн-саміту Великої сімки (G7), що був організований 24 лютого з Києва і присвячений роковинам повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Тоді японський прем'єр зазначив, що зараз важливо виявити солідарність з Україною, оскільки на полях битв склалася важка ситуація. Він запевнив, що підтримка України залишиться одним із пріоритетів його уряду.

Санкції Японії через російську агресію проти України охоплюють вже понад тисячу осіб і більше 120 компаній з РФ.