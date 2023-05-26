Японія посилює санкції проти Росії через війну

Нові санкції Японії проти РФ спрямовані на її військовий, будівельний та інженерний сектори.

1 год. тому 1 год. тому

1 год. тому 1 год. тому

Токіо розширює санкції щодо Росії у зв'язку з подіями в Україні, повідомило японське МЗС у п'ятницю, 26 травня.

До оновлених санкційних списків увійшли 17 фізичних осіб і 78 організацій з Росії, чиї активи в Японії заморожуються. Запроваджуються також експортні обмеження щодо 80 організацій.

Нові японські санкції включають "заморожування активів російських осіб і груп, заборону на експорт товарів російським організаціям, пов'язаним з військовою сферою, і заборону на експорт будівельних та інженерних послуг до Росії", - заявив журналістам речник уряду Хірокадзу Мацуно, передає AFP.

Санкції запроваджуються, зокрема проти командувача 58-ої загальновійськової армії Південного військового округу Михайла Зуська, начальника ракетних військ і артилерії сухопутних військ РФ Михайла Матвєєвського.

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До того ж списку осіб увійшов Ян Новіков - голова правління концерну "Алмаз-Антей", виробника зенітно-ракетних комплексів. Окремим списком представлені семеро осіб з окупованих територій Донбасу, а також окупованих військами РФ Херсонської, Запорізької областей та Криму.

Серед організацій, активи яких буде заморожено, зазначаються НВП "Связь", завод "Метеор", різні підприємства авіапрому та оборонної промисловості.

Експортні обмеження запроваджуються, зокрема, щодо Фонду перспективних досліджень, Федеральної служби з військово-технічного співробітництва, Акціонерного товариства "Концерн Автоматика", компанії "КАМАЗ", фонду "Сколково", Державного льотно-випробувального центру імені В.П. Чкалова, а також щодо російського оператора мобільного зв'язку "МегаФон".

Обмеження з боку Токіо послідувало за самітом Великої сімки, який Японія провела минулого тижня в Хіросімі, де лідери блоку домовилися "позбавити Росію технологій, промислового обладнання та послуг, які підтримують її військову машину".

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