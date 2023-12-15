Японія заборонила імпорт непромислових алмазів із Росії

Влада Японії посилила санкції щодо РФ за війну проти України. Окрім заборони імпорту необроблених алмазів з РФ, також доповнено "чорний список" компаній та фізичних осіб.

Японія розширила санкції проти РФ за війну проти України. Нові санкції включають заборону на імпорт російських алмазів для непромислового використання з 1 січня 2024 року, про що повідомляє міністерство закордонних справ (МЗС) Японії в п'ятницю, 15 грудня. Тим самим Японія виконала ухвалене Великою сімкою (G7) рішення про заборону імпорту російських непромислових алмазів.

Також влада в Токіо запровадила персональні санкції щодо 35 фізичних осіб. До "чорного списку", зокрема, внесені уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова, заступниця міністра оборони РФ Тетяна Шевцова, начальник головного штабу Сухопутних військ ЗС РФ Олександр Лапін, генерал-полковник Сергій Кузовлєв, генерал-полковник Сергій Рудський, генерал-полковник Євген Нікіфоров, командувач військами Центрального військового округу ЗС РФ Андрій Мордвічов та дитяча омбудсменка Підмосков'я Ксенія Мішонова.

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Крім того, до "чорного списку" внесено ще 57 російських компаній і шість організацій з Об'єднаних Арабських Еміратів, Вірменії, Сирії та Узбекистану, які звинувачуються в причетності до обходу санкцій, про що повідомило міністерство торгівлі.

Нові санкції набудуть чинності 22 грудня для російських юридичних осіб, і 27 грудня для - юросіб з інших країн.

Тепер у списку санкцій Японії числяться 494 російські організації, 27 - з Білорусі, а також шість - з інших країн.

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Велика сімка домовилася про заборону імпорту алмазів з РФ

На початку грудня країни G7 домовилися щодо обмеження імпорту російських алмазів. Заборона на імпорт непромислових алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії, має набути чинності з 1 січня 2024 року, зазначається у документі, опублікованому канцелярією британського прем'єра. Санкції щодо російських алмазів, оброблених у третіх країнах, запроваджуватимуться поетапно орієнтовно з березня наступного року.

Обмеження щодо російських алмазів можуть увійти також до нового 12-го пакету санкцій ЄС.