Японія збільшує допомогу Україні на мільярд доларів

Японський прем'єр Фуміо Кісіда анонсував збільшення допомоги Україні до 4,5 мільярда доларів. Володимир Зеленський назвав це вагомою підтримкою для відновлення України та української економіки.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив про рішення надати Україні додаткову допомогу на мільярд доларів. Відповідну заяву він зробив під час саміту лідерів країн Великої сімки (G7) 6 листопада, повідомляє японське міністерство закордонних справ.

За його словами, кошти підуть на гуманітарну допомогу та підтримку відбудови й реконструкції України.

Таким чином загальна допомога Японії Україні збільшиться до 4,5 мільярда доларів.

Президент України Володимир Зеленський, який звертався до учасників саміту відеозв'язком, назвав це рішення "вагомою підтримкою для відновлення України та нашої економіки".

У березні цього року Світовий банк оцінив фінансову потребу на відбудову й відновлення України в понад 400 мільярдів доларів.