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Дуда хоче бачити Зеленського "в костюмі" вже наступного року

Дмитро Шварц
11 квітня 2024 р.

Це символізуватиме завершення війни в Україні. Також президент Польщі пообіцяв підняти питання передачі ЗСУ радянських ракет до систем ППО.

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Президенти України Володимир Зеленський та Польщі Анджей Дуда
Дуда хоче побачити Зеленського "в костюмі" вже наступного рокуФото: Radek Pietruszka/PAP/picture alliance

Президент Польщі Анджей Дуда побажав президенту України Володимиру Зеленському приїхати на саміт Ініціативи трьох морів у 2025 році "в костюмі" - це символізуватиме завершення війни Росії проти України. 

Дуда, який у 2025 році завершує свою каденцію, зазначив, що для нього прийняття наступного саміту "Тримор'я" в Польщі є дуже важливим особисто.

"Я вірю, Володимире, що ви зможете прибути в костюмі як президент країни, яка більше не перебуває у стані війни, як президент країни, яка повернулась до стабільності, і яка повернула мир та спокій. Це моє побажання вам від щирого серця для всього суспільства та народу України. Нам дуже потрібен мир у цій частині Європи. І я щиро вірю, що він у нас буде", - сказав він на пресконференції за підсумками саміту "Тримор'я" у Литві в четвер, 11 квітня.

Польща може передати Україні радянські ракети до ППО

Також на прессконференції Дуда повідомив, що обговорив з Зеленським передачу Україні радянських ракет для систем протиповітряної оборони (ППО).

"Зараз у запасах Польщі є ще ракети з радянських часів. Ми обговорювали їхню передачу на користь протиракетної оборони України. Я буду продовжувати говорити на цю тему з міністром національної оборони, коли повернусь у Варшаву", - цитує Дуду "Європейська правда".

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