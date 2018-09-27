На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чемпіонат Європи з футболу 2024".

Чемпіонат Європи з футболу 2024 року відбудеться в Німеччині. Німеччина проведе європейський футбольний чемпіонат уже вдруге у своїй історії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.