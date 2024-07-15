ФРН зафіксувала 8300 нелегальних в'їздів під час "Євро-2024"

Під час перевірок на всіх кордонах Німеччини під часчемпіонату Європи з футболу виявлено понад 8300 спроб нелегального перетину кордону. Про це ідеться у звіті, представленому федеральною міністеркою внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser).

Як зазначається у поширеному її відомством у понеділок, 15 липня, повідомленні, контроль виявився "ефективним заходом": понад 100 насильницьки налаштованих хуліганів не змогли в'їхати в країну, також було виконано 1112 ордерів на арешт.

Фезер наголосила, що для федеральної поліції це була наймасштабніша операція в її історії - близько 22 тисяч поліцейських щодня несли службу по всій країні. Також повідомляється, що поліція земель і федеральна поліція зареєстрували близько 2300 правопорушень, пов'язаних з проведенням чемпіонату Європи з футболу. Однак, зазначила міністерка внутрішніх справ ФРН, кількість інцидентів, пов'язаних з безпекою, була значно меншою, ніж можна було б очікувати для спортивної події такого масштабу.

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Контроль на всіх кордонах триватиме до 19 липня. Останніми днями дедалі частіше лунають заклики продовжити їх. Фезер однак це відкидає. Профспілка поліцейських нещодавно заявила, що не має для цього необхідних кадрів.

Утім, нагадаємо, прикордонний контроль на франко-німецькому кордоні також триватиме до і під час Олімпійських ігор у Парижі (26 липня - 11 серпня). Перевірки на кордоні з Польщею, Чехією та Швейцарією триватимуть до грудня, а з Австрією - до листопада.