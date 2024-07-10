У фіналі "Євро-2024" зійдуться Іспанія та Англія

У півфіналі чемпіонату Європи з футболу Англія обіграла Нідерланди на останній хвилині основного часу та змагатиметься 14 липня за кубок з Іспанією.

У середу, 10 липня, в півфіналі Чемпіонату Європи (ЧЄ) національна збірна Англії з футболу ("Три леви") перемогла команду Нідерландів ("Помаранчеві") рахунком 2:1.

Таким чином англійські футболісти стали другим фіналістом Євро-2024.

Перший тайм - рівновага

На стадіоні "Сигнал Ідуна Парк" у німецькому Дортмунді підопічні Гарета Саутгейта пропустили на 7-й хвилині. Нідерландський футболіст Хаві Сімонс відібрав м'яч у центрі поля, пройшов і з дальньої дистанції сильно пробив у дальню ліву дев'ятку англійського голкіпера Джордана Пікфорда.

Гравці збірної Нідерландів радіють відкриттю рахунку на 7-й хвилині Фото: Andreea Alexandru/AP/picture alliance

Після цього "Три леви" увімкнулися в гру і створили "помаранчевим" кілька небезпечних моментів. Але зрівняти вдалося з пенальті - Дензел Дюмфріс сфолив у карному майданчику, а англієць Гаррі Кейн філігранним ударом зрівняв рахунок у матчі.

Зрівняв рахунок Кейн Фото: KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images

Команди не стали збавляти обертів, і створили кілька небезпечних моментів. Спочатку англійці мали прекрасний момент, але на лінії пустих воріт м'яч зупинив Дюмфріс. А згодом футболісти обмінялися ударами по каркасу воріт одне одного: Дюмфріс влучив у поперечину, а англієць Філ Фоден - у штангу.

Перемога в останню хвилину

Другий там команди почали обережно - без високого пресингу та гострих атак. Переконливіше все ж виглядали англійці, але перший по-справжньому небезпечний момент створили нідерландці на 25-й хвилині - Вірджил Ван Дейк після навісу пробив із штрафного майданчика. Воротар англійців парирував.

Після цього глядачам доволі довго довелося чекати небезпечного моменту. І такий стався на 78-й хвилині - м'яч відскочив до Сімонса, який пробив по воротах англійців. Три леви відповіли голом на 79-й хвилині, однак судді його скасували через офсайд.

Здавалося основний час так і завершиться з нічийним рахунком, і команди змушені будуть грати екстрактами. Аж допоки на 90-й хвилині Коул Палмер віддав на Олі Воткінса, який вийшов на заміну, і той пробив точнісінько у дальній кут воріт - 1:2 на користь збірної Англії.

Фінал Євро-2024: Іспанія проти Англії

У фіналі збірна Англії боротиметься в неділю, 14 липня, за кубок європейської першості з командою Іспанії, яка днем раніше у завзятій боротьбі вибила з розіграшу французів.

Фінал турніру відбудеться на найбільшій футбольній арені Німеччини - Олімпійському стадіоні в Берліні.