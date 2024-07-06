Англія виграла у Швейцарії у чвертьфіналі Євро-2024

Англія виграла у Швейцарії у чвертьфіналі Євро-20246 липня 2024 р.
Збірна Англії у 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу у Німеччині перемогла команду Швейцарії у серії післяматчевих пенальті з рахунком 5:3. Матч пройшов у суботу, 6 липня, на стадіоні у Дюссельдорфі.
Таким чином, англійці стали третіми півфіналістами чемпіонату - після збірних Іспанії та Франції.
Перший гол зустрічі на 75-й хвилині забив у ворота англійців швейцарський нападник Брель Емболо. А через п'ять хвилин Букайо Сака зрівняв рахунок. У доданому часі команди не забили жодного гола.
Переможець визначився після серії пенальті.
Пізніше того ж дня відбудеться остання чвертьфінальна гра ЧЄ-2024 - між командами Нідерландів та Туреччини . Вона пройде на Олімпійському стадіоні у Берліні.
Півфінали Євро-2024 пройдуть 9 та 10 липня.
Фінал відбудеться 14 липня у Берліні
Фінал чемпіонату Європи 2024 року відбудеться 14 липня на найбільшій футбольній арені Німеччини - Олімпійському стадіоні у Берліні.
У рамках Євро-2024 відбудеться 51 матч на 10 стадіонах Німеччини. Найбільше ігор - по шість - пройдуть у Берліні, Мюнхені та Дортмунді. По п'ять матчів відбудуться на стадіонах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта та Кельна, по чотири - у Лейпцигу та Гельзенкірхені.