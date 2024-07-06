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Англія виграла у Швейцарії у чвертьфіналі Євро-2024

Євген Жуков | Ольга Журавльова
6 липня 2024 р.

Команда Англії вийшла у півфінал чемпіонату Європи з футболу, вигравши в Швейцарії.

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Гра збірних Англії та Швейцарії
Гра збірних Англії та Швейцарії в ДюссельдорфіФото: Martin Meissner/AP/picture alliance

Збірна Англії у 1/4 фіналу  чемпіонату Європи з футболу  у  Німеччині  перемогла команду Швейцарії у серії післяматчевих пенальті з рахунком 5:3. Матч пройшов у суботу, 6 липня, на стадіоні у Дюссельдорфі.

Таким чином, англійці стали третіми півфіналістами чемпіонату - після збірних Іспанії та  Франції.

Перший гол зустрічі на 75-й хвилині забив у ворота англійців швейцарський нападник Брель Емболо. А через п'ять хвилин Букайо Сака зрівняв рахунок. У доданому часі команди не забили жодного гола.

Переможець визначився після серії пенальті.

Англія - Швейцарія
Під час гри Англія - ШвейцаріяФото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Пізніше того ж дня відбудеться остання чвертьфінальна гра ЧЄ-2024 - між командами  Нідерландів  та  Туреччини . Вона пройде на Олімпійському стадіоні у Берліні.

Півфінали Євро-2024 пройдуть 9 та 10 липня.

Фінал відбудеться 14 липня у Берліні

Фінал чемпіонату Європи 2024 року відбудеться 14 липня на найбільшій футбольній арені Німеччини - Олімпійському стадіоні у Берліні.

У рамках Євро-2024 відбудеться 51 матч на 10 стадіонах Німеччини. Найбільше ігор - по шість - пройдуть у Берліні, Мюнхені та Дортмунді. По п'ять матчів відбудуться на стадіонах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта та Кельна, по чотири - у Лейпцигу та Гельзенкірхені.

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