Німеччина програла Іспанії в чвертьфіналі Євро-2024

Німеччина вибула з чемпіонату Європи з футболу, програвши в чвертьфіналі збірній Іспанії.

Збірна Німеччини програла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу команді Іспанії з рахунком 2:1. Таким чином, Бундестім вибула з ЧЄ-2024, а іспанці пройшли до півфіналу турніру. Матч проходив увечері в п'ятницю, 5 липня, на стадіоні в Штутгарті.

Прапори Іспанії та Німеччини на стадіоні в Шутгарті. Фото: Straubmeier/nordphoto/picture alliance



Гра вийшла дуже нервовою - за матч гравці Німеччини отримали 8 жовтих карток, іспанці - 6 "гірчичників" і одну червону картку.

Перший гол у матчі на початку другого тайму забив нападник іспанців Дані Ольмо. Вже наприкінці основного часу, на 89-ій хвилині, півзахисник збірної Німеччини Флоріан Віртц (Florian Wirtz) зрівняв рахунок. Гра перейшла у овертайм. Переможний гол у ворота німці на 119-ій хвилині забив півзахисник іспанців Мікель Меріно.

Пізніше цього ж дня відбудеться другий чвертьфінальний матч Євро-2024 - між командами Португалії та Франції. Він пройде на стадіоні Фолькспаркштадіон в Гамбурзі. У півфіналі Іспанія зіграє з переможцем цього матчу.

Іспанець Дані Ольмо забиває гол у німецькі ворота Фото: Matthias Koch/picture alliance

Євро-2024 у Німеччині: 51 матч на 10 стадіонах

У рамках Євро-2024 відбудеться в цілому 51 матч на 10 стадіонах Німеччини. Найбільше ігор - по шість - пройдуть у Берліні, Мюнхені та Дортмунді. По п'ять матчів відбудуться на стадіонах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта і Кельна, по чотири - в Лейпцигу і Гельзенкірхені.

В 1/8 фіналу першості вийшли по два переможці з кожної групи, а також чотири кращі команди, що зайняли у своїх групах треті місця. Фінал чемпіонату Європи 2024 року відбудеться 14 липня на найбільшій футбольній арені Німеччини - Олімпійському стадіоні в Берліні.