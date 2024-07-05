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Турецького футболіста дискваліфікували за жест на Євро-2024

Олександра Іванова | Ольга Журавльова
5 липня 2024 р.

Турецький футболіст Меріх Демірал "порушив загальноприйняті принципи поведінки і завдав футболу репутаційної шкоди", йдеться в заяві УЄФА.

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Меріх Демірал
Захисник національної збірної Туреччини з футболу Меріх ДеміралФото: Thanassis Stavrakis/AP Photo/picture alliance

Захисник національної збірної Туреччини з футболу Меріх Демірал, який показав на знак перемоги над збірною Австрії  жест ультраправого турецького угруповання "Сірі вовки" , пропустить два наступних матчі  чемпіонату Європи - 2024. Про це рішення повідомив у п'ятницю, 5 липня, Союз європейських футбольних асоціацій  (УЄФА).

Тепер Меріх Демірал не зможе виступити 6 липня у чвертьфіналі першості, де його команда протистоятиме збірні Нідерландів. У разі перемоги Туреччини в цьому матчі 26-річний футболіст пропустить також півфінал ЧЄ.

Демірал "порушив загальноприйняті принципи поведінки, основні правила хорошого тону, використовував спортивні заходи для заяв неспортивного характеру і завдав футболу репутаційної шкоди", ідеться в заяві УЄФА.

Меріх Демірал на матчі з Австрією
Меріх Демірал привітав своїх уболівальників жестом ультраправого угруповання "Сірі вовки"Фото: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Жест "Сірих вовків" на Євро-2024

2 липня під час матчу турецької збірної проти команди Австрії в Лейпцигу Меріх Демірал забив гол у ворота противника вже на 57-й секунді. Цей гол став найшвидшим в історії плей-офф чемпіонатів Європи. На 59-й хвилині Демірал знову поцілив у австрійські ворота. У підсумку Туреччина перемогла Австрію з рахунком 2:1 і вийшла до чвертьфіналу Євро-2024.

Сам футболіст згодом пояснив показаний ним жест "Сірих вовків" тріумфом з приводу перемоги і гордістю за свою країну. У Туреччині на політичному рівні "Сірі вовки" представлені праворадикальною Партією націоналістичного руху (MHP), яку раніше було заборонено, потім вона перебувала в опозиції до президента Реджепа Таїпа Ердогана, а з середини 2010-х вступила з ним у союз. У Німеччині ні саме це угруповання, ні його жест не заборонені, але "Сірі вовки" перебувають під наглядом Федерального відомства з охорони конституції.

Очікується, що на матчі проти Нідерландів, який відбудеться на Олімпійському стадіоні в Берліні, буде присутній президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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