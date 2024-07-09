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Визначився перший фіналіст Євро-2024

Олександр Куницький | Віолетта Чайковська
9 липня 2024 р.

Іспанія обіграла в півфіналі чемпіонату Європи з футболу Францію та побореться за кубок з переможцем матчу Нідерланди - Англія.

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Збірна Іспанії в півфіналі ЧЄ 2024
Збірна Іспанії - перший фіналіст Чемпіонату Європи з футболу 2024 рокуФото: Tom Weller/dpa/picture alliance

Національна збірна Іспанії з футболу ("Фурія Роха") перемогла у вівторок, 9 липня, команду Франції ("Ле Бльо") в грі 1/2 Чемпіонату Європи (ЧЄ) з футболу з рахунком 2:1 та стала першим фіналістом Євро-2024.

Перший тайм - камбек Іспанії

На стадіоні "Мюнхен Арена" в німецькому Мюнхені підопічні Луїса де ла Фуенте активніше розпочали поєдинок, утім на 9-й хвилині забити вдалося французам. Кіліан Мбаппе отримав пас на фланазі та другим дотиком подав у штрафний майданчик іспанців, де Рандаль Коло Муані виявився спритнішим і забив головою. Це перший гол підопічних Дідьє Дешамама з гри на цьому турнірі - до цього вони забивали або з пенальті, або завдяки автоголам суперника. 

Муані забиває перший гол для Франції в матчі проти Іспанії у півфіналі Чемпіонату Європи 2024
Муані відкрив рахунок у матчі на 9-й хвилиніФото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Гра здавалося вирівнялась, і небезпечних моментів не було. Все змінила майстерність 16-річного іспанця Ламіна Ямаля, який завдав фантастичного удару в правий верхній кут воріт Майка Меньяна та зрівняв рахунок у матчі на 20-й хвилині.

Ямал приніс збірній Іспанії перший гол у ворота Франції в півфіналі Євро-2024 і встанови рекорд ЧЄ і ЧС
Наймолодший автор гола на "Євро" святкує свій здобутокФото: Matthias Hangst/Getty Images

Рівновага протрималась недовго. Іспанець Дані Ольмо опинився з м'ячем у штрафному майданчику "Ле Бльо", майстерно обіграв суперника, а потім потужно пробив у напрямку воріт, внаслідок чого на 25-й хвилині захисник збірної Франції Жуль Кунде спрямував м'яч у свої ворота. Рахунок 2:1 на користь іспанців.

Другий гол Іспанії у матчі проти Франції в півфіналі ЧЄ-2024
Кунде намагався заблокувати удар Ольмо, але м'яч від його ноги пробив у власні воротаФото: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

Залишок першого тайму "Фурія Роха" виглядала більш небезпечною, хоч французи теж проводили цікаві атаки. Втім, голів глядачі так і не побачили.

Другий тайм - Іспанія утримує перевагу

Другий тайм команди провели на зустрічних курсах, довго не затримуючись в центрі поля. Моменти були як у іспанців, так і у французів.

Але ні Ямаль, ні Мбаппе, ні Орельян Чуамені не зуміли скористатися можливістю змінити рахунок.

В останні десять хвилини "Фурія Роха" відверто намагалася заспокоїти гру та втримати результат. У підсумку їм це вдалося, і матч завершися з рахунком 2:1 на користь іспанців.

Фінал Євро-2024

Другий фіналіст Євро-2024 стане відомий у середу, 10 липня. Цього дня о 22:00 за київським часом у півфіналі зійдуться Англія проти Нідерландів, які вперше за 20 років зіграють у цьому етапі ЧЄ.

Фінал турніру відбудеться у неділю, 14 липня, на найбільшій футбольній арені Німеччини - Олімпійському стадіоні в Берліні.

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