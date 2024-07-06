Євро-2024: Нідерланди обіграли Туреччину і вийшли у півфінал

Євро-2024: Нідерланди обіграли Туреччину і вийшли у півфінал6 липня 2024 р.
Нідерланди, слідом за Іспанією , Францією та Англією вийшли до півфіналу чемпіонату Європи з футболу, що проходить у Німеччині. Команда перемогла у 1/4 фіналі збірну Туреччини з рахунком 2:1. Матч відбувся ввечері суботи, 6 липня, на Олімпійському стадіоні у Берліні.
На 35-й хвилині матчу турецький футболіст Самет Акайдин забив перший гол у ворота противника. На 70-й хвилині нідерландець Стефан Де Врей зрівняв рахунок - 1:1. А на 76-й хвилині гол у свої ворота забив гравець збірної Туреччини Мерт Мюлдюр.
Це перший матч із чотирьох ігор 1/4 фіналу, де перемогу визначили у основному часі. Три попередні поєдинки потребували принаймні додаткового часу, а іноді й пенальті, щоб вирішити результат.
Півфінали Євро-2024 пройдуть 9 липня (Іспанія-Франція) та 10 липня (Нідерланди-Англія).
Фінал чемпіонату Європи 2024 року відбудеться 14 липня на найбільшій футбольній арені Німеччини - Олімпійському стадіоні у Берліні.
Дискваліфікація турецького гравця за недоречний жест
Нагадаємо, напередодні Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дискваліфікував на дві гри захисника національної збірної Туреччини з футболу Меріха Демірала, який показав на знак перемоги над збірною Австрії жест ультраправого турецького угруповання "Сірі вовки". Згідно з рішенням УЄФА, цей гравець пропустив чвертьфінальну гру Євро-2024.
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Попри застереження німецької поліції, під час виконання гімну Туреччини перед грою турецькі фани на стадіоні в Берліні у суботу масово підняли руки у "вовчому салюті".