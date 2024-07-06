Євро-2024: Нідерланди обіграли Туреччину і вийшли у півфінал

Нідерланди, слідом за Іспанією , Францією та Англією вийшли до півфіналу чемпіонату Європи з футболу, що проходить у Німеччині. Команда перемогла у 1/4 фіналі збірну Туреччини з рахунком 2:1. Матч відбувся ввечері суботи, 6 липня, на Олімпійському стадіоні у Берліні.

На 35-й хвилині матчу турецький футболіст Самет Акайдин забив перший гол у ворота противника. На 70-й хвилині нідерландець Стефан Де Врей зрівняв рахунок - 1:1. А на 76-й хвилині гол у свої ворота забив гравець збірної Туреччини Мерт Мюлдюр.

На грі Нідерланди-Туреччина у Берліні Фото: Alex Grimm/Getty Images

Це перший матч із чотирьох ігор 1/4 фіналу, де перемогу визначили у основному часі. Три попередні поєдинки потребували принаймні додаткового часу, а іноді й пенальті, щоб вирішити результат.

Півфінали Євро-2024 пройдуть 9 липня (Іспанія-Франція) та 10 липня (Нідерланди-Англія).

Фінал чемпіонату Європи 2024 року відбудеться 14 липня на найбільшій футбольній арені Німеччини - Олімпійському стадіоні у Берліні.

На матчі у Берліні був присутній президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar/TUR Presidency/Anadolu/picture alliance

Дискваліфікація турецького гравця за недоречний жест

Нагадаємо, напередодні Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дискваліфікував на дві гри захисника національної збірної Туреччини з футболу Меріха Демірала, який показав на знак перемоги над збірною Австрії жест ультраправого турецького угруповання "Сірі вовки". Згідно з рішенням УЄФА, цей гравець пропустив чвертьфінальну гру Євро-2024.

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Попри застереження німецької поліції, під час виконання гімну Туреччини перед грою турецькі фани на стадіоні в Берліні у суботу масово підняли руки у "вовчому салюті".