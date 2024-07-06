  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
СпортЄвропа

Євро-2024: Нідерланди обіграли Туреччину і вийшли у півфінал

Ольга Журавльова
6 липня 2024 р.

Збірна Нідерландів стала четвертою півфіналісткою Євро-2024, обігравши в 1/4 фіналу збірну Туреччини.

https://p.dw.com/p/4hyJ1
Матч Нідерланди-Туреччина
Нідерланди вийшли у півфінал Євро-2024Фото: Carmen Jaspersen/REUTERS

Нідерланди, слідом за  Іспанією  ,  Францією  та  Англією  вийшли до півфіналу чемпіонату Європи з футболу, що проходить у  Німеччині. Команда перемогла у 1/4 фіналі збірну Туреччини з рахунком 2:1. Матч відбувся ввечері суботи, 6 липня, на Олімпійському стадіоні у Берліні.

На 35-й хвилині матчу турецький футболіст Самет Акайдин забив перший гол у ворота противника. На 70-й хвилині нідерландець Стефан Де Врей зрівняв рахунок - 1:1. А на 76-й хвилині гол у свої ворота забив гравець збірної Туреччини Мерт Мюлдюр.

Нідерланди-Туреччина
На грі Нідерланди-Туреччина у БерлініФото: Alex Grimm/Getty Images

Це перший матч із чотирьох ігор 1/4 фіналу, де перемогу визначили у основному часі. Три попередні поєдинки потребували принаймні додаткового часу, а іноді й пенальті, щоб вирішити результат.

Півфінали  Євро-2024  пройдуть 9 липня (Іспанія-Франція) та 10 липня (Нідерланди-Англія).

Фінал чемпіонату Європи 2024 року відбудеться 14 липня на найбільшій футбольній арені Німеччини - Олімпійському стадіоні у Берліні. 

Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на матчі Нідерланди-Туреччина.
На матчі у Берліні був присутній президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.Фото: Murat Cetinmuhurdar/TUR Presidency/Anadolu/picture alliance

Дискваліфікація турецького гравця за недоречний жест

Нагадаємо, напередодні Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дискваліфікував на дві гри захисника національної збірної Туреччини з футболу Меріха Демірала, який показав на знак перемоги над збірною Австрії  жест ультраправого турецького угруповання  "Сірі вовки". Згідно з рішенням УЄФА, цей гравець пропустив чвертьфінальну гру Євро-2024.

Читайте також: Поліція ФРН закликала турецьких фанів не політизувати футбол

Попри застереження німецької поліції, під час виконання гімну Туреччини перед грою турецькі фани на стадіоні в Берліні у суботу масово підняли руки у "вовчому салюті".

Скільки Німеччина витратила на Євро-2024

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Футболіст збірної Туреччини Меріх Демірал показує жест вітання ультраправого турецького угруповання "Сірі вовки"

Політика на Євро-2024: "Сірі вовки", банер з азовцем і кричалки про РФ

Політика на Євро-2024: "Сірі вовки", банер з азовцем і кричалки про РФ

Збірна Туреччини, здолавши Австрію, вийшла до чвертьфіналу Євро-2024. Герой матчу Меріх Демірал, святкуючи перемогу, показав жест "Сірих вовків". УЄФА розслідує інцидент. Про цей та подібні випадки - у статті DW.
Футбол4 липня 2024 р.
Вболівальник збірної Німеччини у футболці від Check24

Бізнес на футболках. Як заробляють під час Євро-2024

Бізнес на футболках. Як заробляють під час Євро-2024

Провідні виробники спортивного одягу, як-от Adidas і Nike, витрачають щороку сотні мільйонів євро на спонсорство, поставляючи екіпіровку футбольним командам. Але чи варте воно того?
Економіка3 липня 2024 р.
Захисник збірної Туреччини Меріх Демірал демонструє жест ультраправих "Сірих вовків" після матчу проти Австрії на Чемпіонаті Європи (ЧЄ) в Німеччині

ФРН і Туреччина взаємно викликали послів через жест футболіста на ЧЄ

ФРН і Туреччина взаємно викликали послів через жест футболіста на ЧЄ

Через жест турецького футболіста Меріха Демірала, асоційований з ультраправою організацією, на матчі "Євро-2024" в Німеччині посла Туреччини викликали в МЗС ФРН. Анкара ж звинуватила Берлін у ксенофобії.
Політика4 липня 2024 р.