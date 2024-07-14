Іспанія вчетверте стала чемпіоном Європи з футболу

Збірна Іспанії обіграла Англію з рахунком 2:1 у фіналі Чемпіонату Європи з футболу 2024. Заключна гра пройшла на стадіоні у Берліні.

Збірна Іспанії перемогла Англію з рахунком 2:1 і стала чемпіоном Європи з футболу. Фінал "Євро-2024" відбувався на найбільшій арені Німеччини - Олімпійському стадіоні в Берліні.

Перший тайм закінчився нічиєю. Єдиний удар у площину воріт за цей час здійснили англійці, проте іспанський воротар виконав майстерний сейв.

Перший тайм гри Іспанія-Англія закінчився з рахунком 0:0 Фото: Moritz Mueller/Imago Images

Одразу на початку другого тайму іспанці повели - на 47-й хвилині забив Ніко Вільямс, гольовий пас якому віддав талановита зірка збірної 17-річний Ламін Ямаль.

Після багатьох атак англійці на 73-ій хвилині забили гол. Відзначився Коул Палмер.

А вже на 87-ій хвилині іспанець Мікель Оярсабаль відправив другий м'яч у ворота противника.

Гравці збірних Іспанії та Англії Фото: Annegret Hilse/REUTERS

На фінальному матчі Чемпіонату Європи з футболу були присутні принц Уельський Вільям та король Іспанії Філіп VI.

Цьогорічний кубок чемпіонату Європи став вже четвертим для збірної Іспанії. До цього вона виборювала його у 1964, 2008 і 2012 роках. Тож відтепер Іспанія має найбільше титулів чемпіона Європи серед усіх країн Старого Світу. До "Євро-2024" Іспанія та Німеччина мали рівну кількість перемог на цих чемпіонатах - по три.

Для Англії це був другий вихід у фінал за всю історію змагань. Минулого Чемпіонату, у 2020-му році, Англія у фіналі програла Італії.

Чемпіонат Європи з футболу відбувається кожні чотири роки. Євро-2024 пройшло в Німеччині з 14 червня по 14 липня у десяти містах - Берліні, Дюссельдорфі, Кельні, Франкфурті-на-Майні, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені, Штутгарті та Дортмунді.

Шольц: Євро-2024 було чимось особливим

Олаф Шольц (Olaf Scholz) напередодні матчу подякував уболівальникам, гравцям, помічникам та організаторам за успіх турніру. "Разом країна розділила хвилювання, раділа і навіть пролила трохи сліз: "Євро-2024 було чимось особливим!" - написав він у Twitter.

Німецький канцлер також згадав "вболівальників з усього світу, волонтерів і співробітників служби безпеки. Без вас це було б неможливо!"

Шольц також висловив особливу подяку німецькій збірній з футболу, яка зазнала поразки від Іспанії у чвертьфіналі.

Україна вибула із "Євро-2024" після групового етапу. Українська збірна посіла останнє місце в групі й не вийшла у плей-оф.

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