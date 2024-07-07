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Матч Нідерландів та Туреччини спровокував бійку фанатів

Олексій Волошинов
7 липня 2024 р.

Перемога збірної Нідерландів над командою Туреччини на "Євро-2024" спровокувала заворушення серед уболівальників. Поліції довелося втрутитися.

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Турецькі вболівальники у фан-зоні в Берліні, 6 липня 2024 року
Турецькі вболівальники у фан-зоні в БерлініФото: Liesa Johannssen/REUTERS

Під час матчу чемпіонату Європи з футболу між збірними Нідерландів та Туреччини у суботу, 6 липня, у фанзоні у Берліні сталася сутичка фанатів.

Як пише берлінське видання Berliner Zeitung, після того, як нідерландці забили перший гол у ворота турецької команди, їхні вболівальники почали кидати склянки у бік фанатів збірної Туреччини. Після другого голу збірної Нідерландів у фанзоні спалахнули заворушення. Розділяти фанатів були змушені кілька охоронців, тоді як поліцейські мали прибути на місце лише після фінального свистка, стверджує видання.

Після матчу берлінські поліцейські зтримали кількох людей. Як пише видання, "затримання, мабуть, були пов'язані з викрикуванням пропалестинських гасел".

Скандал навколо "вовчого салюту" у збірній Туреччини

Під час попередньої гри проти збірної Австрії турецький футболіст Меріх Демірал продемонстрував жест, пов'язаний із місцевими ультраправими угрупованнями - "вовчий салют", заборонений у багатьох країнах Європи. У результаті Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалив рішення усунути Демірала від участі у двох наступних матчах чемпіонату Європи. На цьому тлі гру Туреччини проти Нідерландів вирішив відвідати турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган.

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Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) заявила, що символам "турецьких правих екстремістів не місце" на стадіонах ФРН. "Використання чемпіонату Європи з футболу як майданчик для прояву расизму абсолютно неприйнятно", - написала вона в соцмережі Х. У відповідь на її слова МЗС Туреччини викликало посла Німеччини Юргена Шульца (Jürgen Schulz) і назвало реакцію Берліна на жест, продемонстрований Деміралом, "ксенофобською". Там пояснили, що "вовчий салют" "не обов'язково може асоціюватися з правим екстремізмом та зазначили, що він не є забороненим у Німеччині.

Турецькі вболівальники продовжують демонструвати "вовчий салют"

Перед матчем проти Нідерландів поліція Берліна змушена була зупинити ходу турецьких фанатів. Причиною цього стала демонстрація "вовчого салюту" його учасниками. Правоохоронці попросили вболівальників утриматися від демонстрації знака та додали, що марш "не є платформою для політичних повідомлень".

Проте під час виконання гімну Туреччини перед грою турецькі вболівальники на Олімпійському стадіоні в Берліні знову масово підняли руки у повітря у "вовчому салюті".

Міністр продовольства та сільського господарства ФРН турецького походження Джем Ездемір (Cem Özdemir) у своєму офіційному акаунті в Х прокоментував поведінку вболівальників збірної Туреччини: "Гра турецької команди заслуговує на повагу. На жаль, частина трибун знову повністю звела її нанівець", - написав він.

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