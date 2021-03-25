У МОЗ України розповіли про плани вакцинації китайською CoronaVac

Міністерство охорони здоров'я України планує використовувати вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac першою чергою для маломобільних груп населення похилого віку.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу у п'ятницю, 26 березня, передає агентство "Українські Новини".

"Ця вакцина однодозна порівняно з тією, яку ми використовуємо сьогодні - десятидозною, тому ми її будемо використовувати першою чергою на тих платформах і для тих категорій населення, які унеможливлять у подальшому її розлив", - сказав він.

Ляшко уточнив, що таким чином пріоритетною буде маломобільна група похилого віку та їхні опікуни. За даними міністерства охорони здоров'я (МОЗ), до цієї категорії належать приблизно 40 тисяч людей. Перерва між введенням першої та другої доз поки що становить 20 днів.

При цьому перша партія цієї вакцини спочатку пройде 10-денний лаболаторний контроль. Після цього її передадуть ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) для постачання в регіони, уточнив Ляшко.

"Учора до України прибула вакцина CoronaVac. Вона проходитиме 10-денний лабораторний контроль. Якщо він буде успішним, то вакцина буде передана МЗУ і буде поставлена в регіони", - сказав він, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

За словами Ляшка, нині вакцина проходить завершальну стадію досліджень у ВООЗ. Наступного тижня очікуються результати - чи дозволять її використовувати в екстрених ситуаціях.

Нагадаємо, 25 березня до Києва прибула партія у 215 тисяч доз (із запланованих 1,9 мільйона доз) вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вакцину закуплено держкоштом. За інформацією ЗМІ, вакцину замовила компанія "Лекхім", в якій стверджують, що випробування CoronaVac у Туреччині показали 83,5 відсотка її ефективності.

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