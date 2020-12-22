 У Баварії запроваджують обов′язкове носіння респіраторів FFP2 у транспорті та в магазинах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2021

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Новини

У Баварії запроваджують обов'язкове носіння респіраторів FFP2 у транспорті та в магазинах

Починаючи з 18 січня в Баварії заходити в громадський транспорт або в магазини можна буде тільки в респіраторах FFP2, вирішив земельний уряд.

Захисна маска класу FFP2

Захисна маска класу FFP2 надає значно більший захист, ніж звичайні маски, переконані в баварському уряді

Земельний уряд Баварії ухвалив зобов'язати громадян з 18 січня заходити в громадський транспорт або в заклади роздрібної торгівлі тільки в захисних респіраторах - масках класу FFP2. Відповідне рішення озвучив у вівторок, 12 січня, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder), передає агенція новин dpa.

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За словами баварського прем'єра, так звані "звичайні маски" захищають насамперед інших від небезпеки зараження, а захисні маски класу FFP2 надають можливість захисту й тому, хто їх носить. На думку керівника баварського уряду, мета нововведень - насамперед підвищення безпеки в громадському транспорті та в закладах роздрібної торгівлі.

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Так само Зедер запевнив, що респіратори є в достатній кількості, тож "браку в FFP2 немає". Він навіть наголосив, що подекуди, таких захисних масок навіть "більш, ніж треба".

Небезпека мутацій

Крім того, Зедер наголосив на важливості захисту населення з огляду на виявлення мутованого коронавірусу, завезеного з Великобританії, сказавши, що боротьбою проти поширення цього варіанту коронавірусу не можна нехтувати. Зедер також повторив свою зроблену раніше пропозицію винести на обговорення можливість обов'язкової вакцинації для співробітників будинків для людей похилого віку та в будинках догляду.

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