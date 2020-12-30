У Німеччині є консенсус щодо подовження локдауну після 10 січня

Прем'єр-міністри різних федеральних земель Німеччини у вихідні дні дали зрозуміти, що не бачать підстав для послаблення нинішнього жорсткого локдауну, термін чинності якого збігає 10 січня. Про це в неділю, 3 січня, повідомила низка німецьких ЗМІ, спираючись на заяви прем'єрів. Відкритими залишаються хіба що питання, як довго мають тривати обмеження, а також чи варто відкривати школи на дитячі садки.

Глава уряду Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) висловив упевненість, що нинішній "локдаун має тривати до кінця січня". Про це очільник баварського уряду сказав у коментарі для тижневика Bild am Sonntag. Схожої думки дотримується й прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль (Stephan Weil). В інтерв'ю для тижневого видання Welt am Sonntag Вайль наголосив, що нинішня ситуація щодо кількості зафіксованих заражень не дає "жодних підстав для послаблень" і очікує "подовження дотеперішніх обмежень" попри труднощі, котрі це може спричинити "в різних галузях".

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Так само керівник уряду Тюрингії Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) заявив в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), що головна мета має полягати в тому, щоб "скоротити число інфекцій і тим самим полегшити навантаження на систему охорони здоров'я". Аналогічні заяви зробили прем'єр-міністр Саксонії-Ангальт Райнер Газелофф (Reiner Haseloff) та низка інших очільників земельних урядів.

Розбіжності щодо термінів дії локдауну

За даними FAS, землі, котрі найбільше постраждали від нинішньої хвилі пандемії, вимагають подовження чинності локдауну до 31 січня. Йдеться про Баден-Вюртемберг, Баварію, Саксонію і Тюрингію. Схожої думки дотримується й федеральний уряд. Натомість Бремен, Гамбург і Гессен воліли б подовжити дію нинішнього локдауну тільки на два тижні.

Крім того, поки що немає єдності щодо точної дати відкриття для навчання шкіл та дитячих садочків, зазначає видання.

На 5 січня заплановано консультації між канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) та головами урядів земель щодо локдауну, який, у тій чи іншій мірі, триває в Німеччині вже два місяці. Востаннє обмеження були посилені в середині грудня, коли в країні зачинилися більшість магазинів та припинилося очне навчання в школах.

Тим часом, за даними Інституту імені Роберта Коха, станом на 3 січня семиденний показник захворюваності коронавірусом становив 139,6 на 100 тисяч жителів. Метою федерального уряду є досягти за допомогою локдауну зниження захворюваності до показника 50 нових інфекцій на 100 тисяч населення за сім днів.