 У Німеччині є консенсус щодо подовження локдауну після 10 січня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Німеччині є консенсус щодо подовження локдауну після 10 січня

Серед лідерів німецьких федеральних земель та у федеральному уряді існує консенсус щодо продовження локдауну в країні, запровадженого через погіршення ситуації з коронавірусом. Рішення очікується 5 січня.

Локдаун у Німеччині

Від нинішнього локдауну в Німеччині найбільше потерпає сфера послуг і роздрібна торгівля

Прем'єр-міністри різних федеральних земель Німеччини у вихідні дні дали зрозуміти, що не бачать підстав для послаблення нинішнього жорсткого локдауну, термін чинності якого збігає 10 січня. Про це в неділю, 3 січня, повідомила низка німецьких ЗМІ, спираючись на заяви прем'єрів. Відкритими залишаються хіба що питання, як довго мають тривати обмеження, а також чи варто відкривати школи на дитячі садки. 

Глава уряду Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) висловив упевненість, що нинішній "локдаун має тривати до кінця січня". Про це очільник баварського уряду сказав у коментарі для тижневика Bild am Sonntag. Схожої думки дотримується й прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль (Stephan Weil). В інтерв'ю для тижневого видання Welt am Sonntag Вайль наголосив, що нинішня ситуація щодо кількості зафіксованих заражень не дає "жодних підстав для послаблень" і очікує "подовження дотеперішніх обмежень" попри труднощі, котрі це може спричинити "в різних галузях".

Читайте також: Глава МОЗ ФРН попередив про подальше обмеження контактів

Так само керівник уряду Тюрингії Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) заявив в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), що головна мета має полягати в тому, щоб "скоротити число інфекцій і тим самим полегшити навантаження на систему охорони здоров'я". Аналогічні заяви зробили прем'єр-міністр Саксонії-Ангальт Райнер Газелофф (Reiner Haseloff) та низка інших очільників земельних урядів.

Розбіжності щодо термінів дії локдауну

За даними FAS, землі, котрі найбільше постраждали від нинішньої хвилі пандемії, вимагають подовження чинності локдауну до 31 січня. Йдеться про Баден-Вюртемберг, Баварію, Саксонію і Тюрингію. Схожої думки дотримується й федеральний уряд. Натомість Бремен, Гамбург і Гессен воліли б подовжити дію нинішнього локдауну тільки на два тижні.

Крім того, поки що немає єдності щодо точної дати відкриття для навчання шкіл та дитячих садочків, зазначає видання.

На 5 січня заплановано консультації між канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) та головами урядів земель щодо локдауну, який, у тій чи іншій мірі, триває в Німеччині вже два місяці. Востаннє обмеження були посилені в середині грудня, коли в країні зачинилися більшість магазинів та припинилося очне навчання в школах.

Тим часом, за даними Інституту імені Роберта Коха, станом на 3 січня семиденний показник захворюваності коронавірусом становив 139,6 на 100 тисяч жителів. Метою федерального уряду є досягти за допомогою локдауну зниження захворюваності до показника 50 нових інфекцій на 100 тисяч населення за сім днів.

Дивитись відео 01:54

Мегаполіси до і після пандемії (30.12.2020)

DW.COM

У Німеччині очікують ефекту від локдауну за два тижні

У Німеччині очікують побачити результат від локдауну за 10-14 днів від його початку, повідомили в Інституті імені Роберта Коха. А поки керівник інституту закликав звести контакти з іншими людьми до абсолютного мінімуму.  

Десять порад, як мислити позитивно в часи пандемії COVID-19

Декілька порад від людини, яка перенесла коронавірус, про те, як найпродуктивніше пережити часи пандемії COVID-19.  

COVID-19 у Німеччині: Меркель виступила за жорсткий локдаун

Канцлерка ФРН закликала посилити "м'який" локдаун у ФРН: закрити школи і магазини з 24 грудня до 10 січня і розглянути можливість раніше розпочати шкільні канікули.  

Також за темою

Deutschland | Coronavirus | Winterberg

Коронавірус: тисячі німців всупереч закликам влади поїхали в гори 03.01.2021

Попри заклики влади і поліції тисячі німців вирушили в гори помилуватися зимовою погодою на тлі локдауну в країні у зв'язку з пандемією COVID. Влада реагує посиленням контролю і новими заборонами.

Deutschland Lockdown Coronavirus - Sachsen

Коментар: Новий локдаун у Німеччині - рівняння з багатьма невідомими 14.12.2020

Німеччина вже вдруге впродовж року запроваджує жорсткий локдаун. І це добре на тлі різкого зростання кількості заражень та смертності, адже все могло бути значно гірше, застерігає Марсель Фюрстенау.

Deutschland Coronavirus Schild Maskenpflicht

Коронавірус: Чому провалився "м'який" локдаун у Німеччині 08.12.2020

У боротьбі з поширенням коронавірусу Німеччина пішла своїм шляхом, запровадивши частковий локдаун. Однак користі від нього мало, а кількість смертей зростає.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський у залі Верховної Ради

2021-й - екватор влади Зеленського

2021 рік може стати роком великого переформатування української влади, вважає Сергій Руденко.  

Труби для спорудження газогону Північний потік-2

DNV GL відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" - ЗМІ

Через загрозу санкцій США компанія DNV GL не буде сертифікувати газопровід "Північний потік-2", пишуть ЗМІ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  