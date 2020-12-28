Глава МОЗ ФРН попередив про подальше обмеження контактів

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) застеріг від занадто швидкої відмови від обмежень через пандемію COVID-19. Про це він заявив у середу, 30 грудня, на пресконференції в Берліні.

У ФРН на тлі складної ситуації з пандемією з 16 грудня діє жорсткий локдаун, який триватиме щонайменше до 10 січня 2021 року.

Читайте також: У ФРН хочуть із середини 2021 року вакцинувати всіх жителів

Відповідаючи на запитання про відкриття шкіл і дитячих садів, Шпан послався на нараду керівництва федеральних земель з владою в Берліні 5 січня, висновки якої він не хотів би випереджати. За його словами, "краще зараз на тиждень довше" залишатися в режимі локдауну, ніж зняти його "на тиждень раніше" необхідного. Суворе обмеження контактів у будь-якому випадку вимагатиметься і після 10 січня, зазначив Шпан.

Вперше понад тисячу смертей за добу

Міністр з сумом констатував, що "1129 родин в Німеччині зустрінуть Новий рік у жалобі". За його словами, ці цифри підтверджують брутальність коронавірусу.

Як повідомлялось, кількість нових смертей, пов'язаних з коронавірусом у Німеччині протягом минулої доби, сягнула 1129. Про це свідчать дані Інституту імені Роберта Коха (RKI). Ця цифра не лише стала новим рекордом, але й вперше перетнула позначку у тисячу смертей за добу. Попередній рекорд було зафіксовано рівно тиждень тому - 23 грудня кількість померлих внаслідок COVID-19 в Німеччині склала 962 особи. Водночас у порівнянні з даними тижневої давності в країні незначно зменшилося число виявлених випадків інфікування коронавірусом протягом доби.

Читайте також: Коронавірус: у Німеччині кількість померлих подолала позначку у 30 тисяч осіб

Наразі найбільш ураженими коронавірусом землями Німеччини є східні Саксонія та Тюрингія. Натомість, Нижня Саксонія поки залишається землею, в якій кількість нових випадків коронавірусу, зафіксованих протягом минулого тижня з розрахунку на 100 тисяч населення, є найнижчою.

"Наймасштабніша кампанія вакцинації в історії Німеччини"

Інститут імені Роберта Коха (RKI) 30 грудня повідомив, що ним отримані дані про 78109 зроблених у ФРН щеплень від коронавірусу (напередодні - 37273). При цьому в RKI наголошують, що отримують інформацію з запізненням, тож згодом вона може бути скоригована.

Читайте також: Коронавірус: чи дозволять вакцинованим те, чого не можна іншим

Єнс Шпан нагадав, що більшість щеплень зроблені у будинках для людей похилого віку. При цьому він визнав, що "в парі місць" були збої і додав, що йдеться про "наймасштабнішу кампанію вакцинації в історії Німеччини".

У Німеччині, Угорщині та Словаччині вакцинація почалася на день раніше запланованого для ЄС терміну - 27 грудня.