 Глава МОЗ ФРН попередив про подальше обмеження контактів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2020

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Глава МОЗ ФРН попередив про подальше обмеження контактів

За словами Єнса Шпана, "краще зараз на тиждень довше" залишатися в режимі локдауну, ніж зняти його "на тиждень раніше".

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) застеріг від занадто швидкої відмови від обмежень через пандемію COVID-19. Про це він заявив у середу, 30 грудня, на пресконференції в Берліні.

У ФРН на тлі складної ситуації з пандемією з 16 грудня діє жорсткий локдаун, який триватиме щонайменше до 10 січня 2021 року.

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Відповідаючи на запитання про відкриття шкіл і дитячих садів, Шпан послався на нараду керівництва федеральних земель з владою в Берліні 5 січня, висновки якої він не хотів би випереджати. За його словами, "краще зараз на тиждень довше" залишатися в режимі локдауну, ніж зняти його "на тиждень раніше" необхідного. Суворе обмеження контактів у будь-якому випадку вимагатиметься і після 10 січня, зазначив Шпан.

Вперше понад тисячу смертей за добу

Міністр з сумом констатував, що "1129 родин в Німеччині зустрінуть Новий рік у жалобі". За його словами, ці цифри підтверджують брутальність коронавірусу. 

Як повідомлялось, кількість нових смертей, пов'язаних з коронавірусом у Німеччині протягом минулої доби, сягнула 1129. Про це свідчать дані Інституту імені Роберта Коха (RKI). Ця цифра не лише стала новим рекордом, але й вперше перетнула позначку у тисячу смертей за добу. Попередній рекорд було зафіксовано рівно тиждень тому - 23 грудня кількість померлих внаслідок COVID-19 в Німеччині склала 962 особи. Водночас у порівнянні з даними тижневої давності в країні незначно зменшилося число виявлених випадків інфікування коронавірусом протягом доби. 

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Наразі найбільш ураженими коронавірусом землями Німеччини є східні Саксонія та Тюрингія. Натомість, Нижня Саксонія поки залишається землею, в якій кількість нових випадків коронавірусу, зафіксованих протягом минулого тижня з розрахунку на 100 тисяч населення, є найнижчою.

"Наймасштабніша кампанія вакцинації в історії Німеччини"

Інститут імені Роберта Коха (RKI) 30 грудня повідомив, що ним отримані дані про 78109 зроблених у ФРН щеплень від коронавірусу (напередодні - 37273). При цьому в RKI наголошують, що отримують інформацію з запізненням, тож згодом вона може бути скоригована.

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Єнс Шпан нагадав, що більшість щеплень зроблені у будинках для людей похилого віку. При цьому він визнав, що "в парі місць" були збої і додав, що йдеться про "наймасштабнішу кампанію вакцинації в історії Німеччини".

У Німеччині, Угорщині та Словаччині вакцинація почалася на день раніше запланованого для ЄС терміну - 27 грудня.

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  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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