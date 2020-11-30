 Склади з масками й ліками: у ФРН створять національну систему медрезерву | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Склади з масками й ліками: у ФРН створять національну систему медрезерву

Уряд Німеччини планує створити загальнонаціональну систему медичного резерву, до якої увійдуть склади в 19 містах.

У Німеччині створять національну систему медичного резерву

Уряд Німеччини планує створити загальнонаціональну систему медичного резерву. До неї мають увійти склади в 19 містах, де зберігатиметься піврічний запас захисних масок та одягу, апаратів штучної вентиляції легень та ліків. Про це в понеділок, 30 листопада, повідомило міністерство охорони здоров'я ФРН.

До кінця 2021 року ці склади будуть забезпечені насамперед вже виробленими захисними масками, а за необхідності матеріали закуповуватимуть за кордоном. При цьому федеральні резерви мають бути сумісними з медичними резервами земель.

Читайте також: Вартість щеплення від COVID-19 у ЄС: від 5 до 60 євро

Нагадаємо, що ухвалена федеральним урядом Німеччини і урядами земель національна стратегія вакцинації від коронавірусу передбачає невідкладне створення інфраструктури для масової вакцинації. Хоча нині поки що немає жодної офіційно ліцензованої вакцини, головне - бути готовими негайно розпочати вакцинацію, щойно будуть отримані дозволи та почнуться поставки. Федеральний уряд централізовано отримає вакцину в рамках розподілу між країнами Європейського Союзу. ЄС уклав угоди з шістьма великими фармаконцернами, кілька з них вже повідомили про успішні випробування і подали заявки на реєстрацію вакцини.

Федеральний уряд скерує закуплену вакцину у 60 розподільчих центрів. Далі вона постачатиметься у центри вакцинації, розгортанням яких опікуються уряди федеральних земель. Щеплення відбуватимуться у цих центрах, у лікарських практиках їх поки що не робитимуть. 

Дивитись відео 01:47

Ліки і тести на COVID-19 дронами: проект за участі "Шаріте" в Берліні (27.11.2020)

Також за темою

Türkei Geschäfte Ausgangssperre Panikkäufe

Пандемія COVID-19: у Туреччині посилили комендантську годину 30.11.2020

Через поширення коронавірусу в Туреччині запроваджують комендантську годину в будні та повний локдаун на вихідних.

Frankreich | TV Ansprache | Präsident Emmanuel Macron

Пандемія COVID-19: у Франції послаблюють карантинні обмеження 25.11.2020

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ситуація з COVID-19 у країні покращилася, тож карантинні обмеження буде послаблено.

Ukraine Coronavirus (Covid 19) Maßnahmen in Kiev

Пандемія COVID-19 в Україні вийшла з-під контролю? 19.11.2020

Український уряд в "пожежному режимі" шукає рішення, як приборкати поширення COVID-19. Опитані DW експерти вказують на те, що час втрачений і ситуація в Україні виходить з-під контролю.

Реклама

Докладно

Петер Шмідтґен переніс COVID-19 у важкій формі

Від застуди до коми. Шокуюча розповідь пацієнта з ковідом

Небезпека перенести коронавірус у найважчій формі існує і для тих, хто не належить до групи ризику.  

Безумовний базовий дохід: скільки грошей європейці хочуть отримувати даром?

Безумовний базовий дохід

Cкільки грошей європейці хочуть отримувати даром?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  