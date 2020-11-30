Склади з масками й ліками: у ФРН створять національну систему медрезерву

Уряд Німеччини планує створити загальнонаціональну систему медичного резерву. До неї мають увійти склади в 19 містах, де зберігатиметься піврічний запас захисних масок та одягу, апаратів штучної вентиляції легень та ліків. Про це в понеділок, 30 листопада, повідомило міністерство охорони здоров'я ФРН.

До кінця 2021 року ці склади будуть забезпечені насамперед вже виробленими захисними масками, а за необхідності матеріали закуповуватимуть за кордоном. При цьому федеральні резерви мають бути сумісними з медичними резервами земель.

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Нагадаємо, що ухвалена федеральним урядом Німеччини і урядами земель національна стратегія вакцинації від коронавірусу передбачає невідкладне створення інфраструктури для масової вакцинації. Хоча нині поки що немає жодної офіційно ліцензованої вакцини, головне - бути готовими негайно розпочати вакцинацію, щойно будуть отримані дозволи та почнуться поставки. Федеральний уряд централізовано отримає вакцину в рамках розподілу між країнами Європейського Союзу. ЄС уклав угоди з шістьма великими фармаконцернами, кілька з них вже повідомили про успішні випробування і подали заявки на реєстрацію вакцини.

Федеральний уряд скерує закуплену вакцину у 60 розподільчих центрів. Далі вона постачатиметься у центри вакцинації, розгортанням яких опікуються уряди федеральних земель. Щеплення відбуватимуться у цих центрах, у лікарських практиках їх поки що не робитимуть.