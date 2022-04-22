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Томас Бах - німецький юрист та спортивний функціонер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Томас Бах".
З 2013 року німецький юрист Томас Бах є президентом Міжнародного олімпійського комітету. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Виїзна комісія CAS відкинула скарги групи російських спортсменів на МОК через заборону брати участь в Олімпіаді у Пхьончхані, заявивши, що вони не входять до її юрисдикції. Рішення щодо ще 47 осіб очікується в п'ятницю.
Попри різку реакцію в РФ на відсторонення збірної від участі в Олімпіаді-2018, німецькі журналісти вважають рішення МОК надто м'яким. І не виключають, що на зимових Іграх у Пхьончхані таки з'явиться російський прапор.