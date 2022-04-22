Томас Бах - німецький юрист та спортивний функціонер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Томас Бах".

З 2013 року німецький юрист Томас Бах є президентом Міжнародного олімпійського комітету. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.