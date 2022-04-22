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Томас Бах

Томас Бах - німецький юрист та спортивний функціонер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Томас Бах".

З 2013 року німецький юрист Томас Бах є президентом Міжнародного олімпійського комітету. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Міжнародний олімпійський комітет вперше назвав РФ агресором в Україні

Міжнародний олімпійський комітет вперше назвав РФ агресором в Україні 22.04.2022

Досі Міжнародний олімпійський комітет лише звинувачував уряд РФ у порушенні олімпійського миру. Очільник МОК заявив, що комітет підтримує санкції проти будь-якого олімпійця, який схвалює війну.
У Токіо відкрили Олімпіаду-2020

У Токіо відкрили Олімпіаду-2020 23.07.2021

Японський імператор Нарухіто відкрив Олімпійські ігри у Токіо, а тенісистка Наомі Осака запалила олімпійський вогонь.
Швидше, вище, сильніше - разом: новий девіз Олімпіади

"Швидше, вище, сильніше - разом": новий девіз Олімпіади 20.07.2021

МОК затвердив новий девіз Олімпійських ігор, підкресливши важливість солідарності. Тим часом кількість випадків інфікування серед атлетів у Токіо зростає.

Томаса Баха переобрали президентом МОК

Томаса Баха переобрали президентом МОК 10.03.2021

Німця Томаса Баха переобрали на ще один чотирирічний термін президентом Міжнародного олімпійського комітету.
Олімпіаду-2021 в Токіо більше не переноситимуть

Олімпіаду-2021 в Токіо більше не переноситимуть 16.11.2020

Прем'єр-міністр Японії і глава МОК домовилися, що перенесена на 2021 рік Олімпіада в Токіо відбудеться у визначений час попри пандемію.
Олімпіада-2020 у Токіо перенесена на 2021 рік через пандемію коронавірусу

Олімпіада-2020 у Токіо перенесена на 2021 рік через пандемію коронавірусу 24.03.2020

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе повідомив про погоджене з МОК рішення перенести Олімпійські ігри у Токіо на 2021 рік.
Коронавірус: МОК розглядає можливість перенесення Олімпіади у Токіо

Коронавірус: МОК розглядає можливість перенесення Олімпіади у Токіо 23.03.2020

Через коронавірус МОК розмірковує над можливістю перенесення Олімпійських ігор у Токіо, ймовірність такого рішення визнав і Сіндзо Абе. Канада й Австралія вже відмовилися взяти участь в іграх цього року.
Голова МОК: Пхеньян візьме участь в Олімпіадах 2020 і 2022 років

Голова МОК: Пхеньян візьме участь в Олімпіадах 2020 і 2022 років 31.03.2018

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про наміри відправити спортивні команди на змагання у Токіо та Пекін, повідомив глава МОК.
Президент МОК Томас Бах зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином

Президент МОК Томас Бах зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином 30.03.2018

На зустрічі з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв відправити атлетів КНДР на майбутні Олімпіади.
Президент МОК Томас Бах прилетів із візитом до КНДР

Президент МОК Томас Бах прилетів із візитом до КНДР 29.03.2018

Під час триденного візиту президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах має обговорити з північнокорейським керівництвом подальший розвиток спорту в КНДР та підготовку до наступних Олімпіад.
Президент МОК Томас Бах планує відвідати КНДР

Президент МОК Томас Бах планує відвідати КНДР 12.02.2018

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах має намір відвідати Північну Корею. Мета поїздки до КНДР - "діалог з позитивним результатом", каже Бах.
Коментар: Олімпіада не врятує світ

Коментар: Олімпіада не врятує світ 09.02.2018

Зимові ігри в Пхьончхані могли би сприяти відлизі у стосунках між Північною і Південною Кореєю. На спорт, втім, знову роблять завелику ставку, вважає спортивний оглядач DW Штефан Нестлер.

CAS відкинув скарги низки спортсменів з Росії щодо відмови на участь в Олімпіаді

CAS відкинув скарги низки спортсменів з Росії щодо відмови на участь в Олімпіаді 08.02.2018

Виїзна комісія CAS відкинула скарги групи російських спортсменів на МОК через заборону брати участь в Олімпіаді у Пхьончхані, заявивши, що вони не входять до її юрисдикції. Рішення щодо ще 47 осіб очікується в п'ятницю.
Ще 32 атлети з Росії подали апеляції до CAS

Ще 32 атлети з Росії подали апеляції до CAS 06.02.2018

Попереднє рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про скасування відсторонення від Олімпійських ігор 28 російських атлетів спонукало й інших спортсменів подати апеляції. Тепер до нього звернулися ще 32 легкоатлети.
МОК вимагає пояснити зняття санкцій з російських спортсменів

МОК вимагає пояснити зняття санкцій з російських спортсменів 04.02.2018

Глава МОК Томас Бах висловив розчарування та подив рішенням Спортивного арбітражного суду скасувати відсторонення групи російських спортсменів від Олімпійських ігор.
Попри рішення МОК: чому Росія може таки поїхати на Олімпіаду в Пхьончхані (відео)

Попри рішення МОК: чому Росія може таки поїхати на Олімпіаду в Пхьончхані (відео) 07.12.2017

Попри різку реакцію в РФ на відсторонення збірної від участі в Олімпіаді-2018, німецькі журналісти вважають рішення МОК надто м'яким. І не виключають, що на зимових Іграх у Пхьончхані таки з'явиться російський прапор.
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