Суд заборонив Гео Леросу покидати країну через непристойний жест Зеленському

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на два місяці народному депутату Гео Леросу, який на засіданні парламенту показав непристойний жест президенту України Володимиру Зеленському. Таке рішення ухвалила суддя Тетяна Остапчук у четвер, 18 листопада.

Суд зобов'язав Лероса з'являтись за викликом до прокурора та слідчих, а також здати на зберігання закордонний паспорт.

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Жест Зеленському та "плівки Єрмака"

Прокуратура клопотала про утримання Лероса під домашнім арештом. Його підозрюють одночасно в двох злочинах: хуліганстві та невиконанні судового рішення.

Під першим злочином правоохоронці мають на увазі поведінку депутата в Верховній Раді 4 листопада: тоді Лерос з трибуни назвав зрадником президента Володимира Зеленського, який був присутній на засіданні, і показав тому середній палець.

Друга підозра Лероса стосується невиконання ним рішення суду – він не вибачився перед головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та його братом Денисом за те, що раніше звинуватив їх у торгівлі державними посадами. Йдеться про події березня 2020 року, коли Лерос оприлюднив на своїй сторінці в Facebook декілька коротких відео, на яких людина, схожа на брата голови Офісу президента Андрія Єрмака Дениса, обговорює призначення людей на різні державні посади. На початку осені Київський апеляційний суд зобов'язав Лероса вибачитись перед Єрмаком.

Колишнього радника міністерства інформполітики та куратора київських муралів Гео Лероса обрали до Верховної Ради за списками пропрезидентської "Слуги народу". Однак менше ніж за пів року він звинуватив Офіс президента в корупції, а самого Зеленського - в переслідуванні громадських активістів. Голова держави у відповідь називав депутата "аферистом". Минулої осені Лероса виключили з фракції"Слуги народу".

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