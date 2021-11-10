За нецензурний жест Зеленському комітет рекомендує відсторонити Лероса від засідань ВР

Регламентний комітет Верховної Ради України рекомендує відсторонити депутата Гео Лероса від участі у п'яти пленарних засіданнях, повідомив у середу, 10 листопада, в своєму Telegram-каналі член комітету Павло Фролов із фракції "Слуга Народу".

Причиною для відсторонення, за словами Фролова, стали "нецензурні жести" депутата у парламенті. Мова йде про інцидент, що стався 4 листопада - Лерос з трибуни назвав зрадником президента Володимира Зеленського, який був присутній на засіданні, і показав тому середній палець.

Колишній радник міністерства інформполітики та куратор столичних муралів Гео Лерос обрався до Верховної Ради за списками пропрезидентської "Слуги народу", однак менше ніж за півроку перейшов до звинувачень Офісу президента в корупції, а самого Зеленського - в переслідуванні громадських активістів. Голова держави у відповідь називав депутата "аферистом". Минулої осені Лероса виключили з фракції"Слуги народу".

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Відсторонення депутатів за некоректні висловлювання

Регламентний комітет вже втретє цієї осені пропонує карати депутатів за неетичну поведінку. Минулого тижня за рекомендацією комітету "слугу народу" Галину Третьякову відсторонили за висловлювання про смерть Антона Полякова у фракційній переписці. Водночас парламент не погодився відстороняти Ірину Геращенко з "Європейської солідарності", яка порівняла членів "Слуги народу" з "зеленими чоловічками".