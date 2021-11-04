 Непристойний жест Лероса Зеленському: ″Слуга народу″ просить дати оцінку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2021

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Новини

Непристойний жест Лероса Зеленському: "Слуга народу" просить дати оцінку

Під час виступу у Верховній Раді нардеп Гео Лерос назвав президента "головним зрадником України" і показав йому непристойний жест.

Позафракційний народний депутат Гео Лерос

Позафракційний народний депутат Гео Лерос

Парламентська фракція партії "Слуга Народу" просить регламентний комітет Верховної Ради дати оцінку і винести рішення щодо поведінки народного депутата Гео Лероса під час виступу з парламентської трибуни. Про це у четвер, 4 листопада, повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

Вона нагадала, що перед  призначенням Олексія Резнікова на посаду міністра оборони Лерос вдався до публічних образ на адресу президента України Володимира Зеленського, який у цей день був присутній на засіданні парламенту. "Така поведінка неприпустима у сесійній залі", - наголосила Палійчук.

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Неприйстойний жест Лероса

Під час виступу з трибуни на засіданні парламенту Лерос назвав президента України "головним зрадником країни і заявив, що "не боїться сказати правду". "Президент може скільки завгодно натравлювати на мене свої правоохоронні органи, клепати справи", - сказав Лерос.

Після цього голова Верховної Ради Руслан Стефанчук попросив депутата доповідати по темі виступу і майже одразу наказав вимкнути йому мікрофон. Вимушено перервавши свій виступ, Лерос повернувся до Зеленського, який сидів у президентській ложі праворуч від трибуни, і показав йому середній палець. Президент на це жодним чином не відреагував.

Нагадаємо, Лерос потрапив у парламент за списком партії "Слуга народу", але у 2020 роцібув виключений зі складу однойменної фракції. Причиною цього стали критика з його боку президента. Зокрема, Лерос звинувачує Зеленського у прикритті корупції, яку, за словами нардепа, очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Також Лерос заявляв, що Зеленський несе відповідальність за переслідування громадських активістів, журналістів та опозиціонерів.

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