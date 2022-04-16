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Спецслужби

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "спецслужби".

Спецслужбами неофіційно називають державні органи чи установи, які слугують для збору інформації про ситуацію всередині та за межами країни, для здійснення оперативно-розшукової діяльності. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Екскерівник німецької розвідки застеріг від посилення шпигунської діяльності РФ у ФРН

Екскерівник німецької розвідки застеріг від посилення шпигунської діяльності РФ у ФРН 16.04.2022

На тлі війни Росії проти України, діяльність російських шпигунів у Німеччині може активізуватися, не виключив ексголова Федеральної розвідувальної служби Ґергард Шіндлер.
У ФРН ексофіцера Бундесверу звинуватили в роботі на спецслужбу РФ

У ФРН ексофіцера Бундесверу звинуватили в роботі на спецслужбу РФ 01.04.2022

За даними Федеральної прокуратури Німеччини, з 2014 по 2020 роки Ральф Ґ. передавав російській спецслужбі відкриті та секретні дані, доступ до яких він мав як офіцер запасу Бундесверу.
Польща планує вислати 45 російських дипломатів

Польща планує вислати 45 російських дипломатів 23.03.2022

Польські спецслужби звернулися з проханням до МЗС країни вислати 45 російських дипломатів через їхню причетність до шпигунської дільності.
РФ майже завершила підготовку до вторгнення в Україну - ЗМІ

РФ майже завершила підготовку до вторгнення в Україну - ЗМІ 06.02.2022

За даними ЗМІ з посиланням на спецслужби США, Росія зосередила близько 110 тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною, вторгнення може розпочатися у другій половині лютого.
Спроба дестабілізації України зсередини? Що говорять правоохоронці

Спроба дестабілізації України зсередини? Що говорять правоохоронці 31.01.2022

Правоохоронці заявили про затримання групи осіб, яка начебто планувала низку насильницьких акцій у Києві та чотирьох обласних центрах України з метою дестабілізувати ситуацію в країні. Що відомо на цей момент?
Західні спецслужби фіксують значне збільшення кількості військ РФ біля України

Західні спецслужби фіксують значне збільшення кількості військ РФ біля України 27.01.2022

Агенція dpa з посиланням на високопоставленого представника спецслужб повідомила, що наразі поблизу українського кордону перебувають до 120 тисяч російських військовослужбовців, процес стягування сил триває.
До кібератаки на Україну можуть бути причетні спецслужби Білорусі - РНБО

До кібератаки на Україну можуть бути причетні спецслужби Білорусі - РНБО 15.01.2022

У РНБО вважають, що українські урядові сайти могли атакувати хакери, пов'язані з білоруськими спецслужбами, і що ця атака може слугувати прикриттям для більш руйнівних дій.

Розвідка: РФ готує провокації проти своїх військових, щоб звинуватити Україну

Розвідка: РФ готує провокації проти своїх військових, щоб звинуватити Україну 14.01.2022

У розвідці українського міноборони кажуть, що спецслужби РФ готують провокації проти військових у Придністров'ї, щоби звинуватити в них Україну.

Спецслужби Росії посилюють втручання за кордоном

Спецслужби Росії посилюють втручання за кордоном 22.12.2021

Німецька контррозвідка зафіксувала активізацію російських спецслужб під час нещодавніх виборів до Бундестагу. Найчастіше кампанії з дезінформації виявилися безуспішними.
Коментар: Вирок убивці Хангошвілі - довічний термін для Кремля?

Коментар: Вирок убивці Хангошвілі - довічний термін для Кремля? 17.12.2021

Вирок за вбивство чеченця в Берліні ухвалено: громадянин Росії отримав довічний термін. Але засуджено також президента Володимира Путіна та російську державу, вважає Крістіан Ф. Тріппе.

Активіста-противника вакцинації Остапа Стахіва випустили з СІЗО під заставу

Активіста-противника вакцинації Остапа Стахіва випустили з СІЗО під заставу 01.12.2021

Організатора акцій антивакцинаторів Остапа Стахіва випустили із СІЗО під заставу у майже один мільйон гривень. Тепер він має пройти судово-психіатричну експертизу.
Зеленський ввів у дію санкції проти співробітників спецслужб РФ

Зеленський ввів у дію санкції проти співробітників спецслужб РФ 18.11.2021

Під нові санкції РНБО потрапили офіцери ФСБ та колишні співробітники СБУ, які перейшли на бік сепаратистів.
СБУ заявила про затримання ексглави таємної в'язниці Ізоляція в ДНР

СБУ заявила про затримання ексглави таємної в'язниці "Ізоляція" в "ДНР" 09.11.2021

У Києві затримали колишнього бойовика "ДНР" та керівника в'язниці "Ізоляція" в Донецьку, повідомили в СБУ. За даними спецслужби, чоловік безпосередньо брав участь у вбивствах та катуваннях полонених.
Російського дипломата знайшли мертвим біля посольства РФ у Берліні

Російського дипломата знайшли мертвим біля посольства РФ у Берліні 05.11.2021

Ймовірно, загиблий випав з вікна. Він вважався другим секретарем посольства РФ, але спецслужби ФРН підозрювали його у зв'язках із ФСБ, пише Der Spiegel.

Українець проти Росії: раптова відвертість на суді у справі про вбивство чеченця у Берліні

Українець проти Росії: раптова відвертість на суді у справі про вбивство чеченця у Берліні 28.10.2021

Сенсація у берлінському суді у справі про вбивство Зелімхана Хангошвілі: свідок із Харкова заявив, що обвинувачений "виконав злочинний наказ" і що "Росія має нести відповідальність".
Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда 29.09.2021

25-й фільм про Джеймса Бонда цього тижня відсвяткував світову прем'єру. Для тих, хто насилу може дочекатися, аби самому подивитись на екрані нові пригоди суперагента, пропонуємо помилуватися автомобілями суперагента.
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