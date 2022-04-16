На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "спецслужби".

Спецслужбами неофіційно називають державні органи чи установи, які слугують для збору інформації про ситуацію всередині та за межами країни, для здійснення оперативно-розшукової діяльності. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.