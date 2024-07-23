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ПолітикаСполучені Штати Америки

Глава Секретної служби США визнала провалом замах на Трампа

Анастасія Шепелева
23 липня 2024 р.

За словами Кімберлі Чітл, напад на Дональда Трампа - найбільший провал служби за останні десятиліття. Втім іти у відставку вона відмовилась, попри заклики до цього як з боку конгресменів-республіканців, так і демократів.

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Директорка Секретної Служби США Кімберлі Чітл на слуханнях у Конгресі 22 липня 2024 щодо нападу на Дональда Трмапа
Чітл визнала замах на Трампа найбільшим провалом Секретної служби США за останні десятиліття, але йти у відставку відмовилась, попри двопартійні заклики конгресменівФото: J. Scott Applewhite/AP Photo/picture alliance

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл взяла на себе відповідальність за промах у роботі спецслужби, яка мала би запобігти замаху на життя кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа.

"Почесна місія Секретної служби полягає в тому, щоб захищати лідерів нашої країни. 13 липня ми зазнали невдачі. Як директорка Секретної служби Сполучених Штатів, я беру на себе повну відповідальність за будь-який промах у сфері безпеки", - заявила Чітл 22 липня на слуханнях у комітеті з питань нагляду та підзвітності Палати представників США.

Найбільший провал Секретної служби США за десятиліття

Вона визнала, що напад на Трампа на передвиборному мітингу в Пенсильванії став "найбільш значним оперативним провалом Секретної служби за останні десятиліття". Чітл пообіцяла, що служба докладе всіх зусиль, аби подібне не повторилося.

Попри це, одразу кілька членів комітету - як республіканців, так і демократів - закликали її до відставки. Ще більшої критики Чітл зазнала після відмови надати конкретні деталі замаху.

Республіканець Джеймс Комер дорікнув, що Секретна служба, очолювана Чітл, "стала обличчям некомпетентності". Демократ Джеймі Раскін приєднався до закликів про відставку, зазначивши, що директорка втратила довіру Конгресу "в дуже важливий і відповідальний момент в історії країни".

Кімберлі Чітл відкинула заклики до відставки

Натомість Чітл відкинула ці двопартійні заклики та назвала себе "найкращою людиною, яка може очолювати Секретну службу в даний час", передає AFP.

Вона розповіла, що службу попередили "від двох до п'яти разів" перед стріляниною про "підозрілу особу" на мітингу, але чоловіка не одразу класифікували як загрозу. За її словами, були відправлені команди, щоб ідентифікувати та опитати цю особу, але вони не змогли знайти його до того, як той відкрив вогонь.

Замах на життя Дональда Трампа

Стрілянина сталася на передвиборному мітингу Трампа в Батлері, коли той виступав перед прихильниками. Експрезидент схопився за вухо та сховався за трибуну. Його вивели з закривавленим обличчям. За кілька хвилин кортеж Трампа покинув місце події.

Куля пройшла через верхню частину правого вуха Трампа - за кілька міліметрів від голови. Внаслідок стрілянини загинув 50-річний відвідувач мітингу, ще двоє людей дістали поранення. Напад скоїв 20-річний Томас Метью Крукс. Його застрелили співробітники служб безпеки через менш ніж 30 секунд після того, як той здійснив перший з восьми пострілів. Його мотиви досі розслідують.

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