Дрони ГУР атакували Туапсинський НПЗ на Кубані

Міноборони РФ заявило про масовану українську атаку 75 дронами по території Росії. Ціллю безпілотників став зокрема НПЗ у Туапсе, де виникла пожежа. За даними джерел у воєнній розвідці, за атакою стоїть ГУР МО.

Міністерство оборони РФ заявило, що в ніч на понеділок, 22 липня, п'ять російських регіонів, а також акваторії Чорного та Азовського морів атакували щонайменше 75 українських дронів.

Там стверджують, що 47 безпілотників (БпЛА) збили над Ростовською областю, 17 - над акваторіями морів, вісім - над Краснодарським краєм, по одному - над Бєлгородською, Воронезькою та Смоленською областями.

Черговий удар по НПЗ у Туапсе

У міністерстві традиційно не розповіли, чи завдала атака якоїсь шкоди. Тим часом глава Туапсинського району Краснодарського краю Сергій Бойко написав у Telegram, що вісім дронів збили в районі міста Туапсе, де розташований нафтопереробний завод (НПЗ).

За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа площею 50 квадратних метрів. За даними оперативного штабу Кубані, до ліквідації вогню залучили 31 одиницю техніки та 91 людину.

В управлінні міністерства надзвичайних ситуацій у Краснодарському краї повідомили про пошкодження інфраструктури заводу.

Атаку здійснило ГУР МО

Як повідомили DW джерела у воєнній розвідці, за ударом по Туапсинському НПЗ стоїть Головне управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України. Ступінь ураження НПЗ ще уточнюється.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України НПЗ у Туапсе вже неодноразово був ціллю повітряних атак. Він становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення "Роснефть" - РН Морський термінал Туапсе". Близько 90 відсотків продукції підприємства йде на експорт, а його потужність становить близько 12 мільйонів тонн на рік.

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