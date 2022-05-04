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Смертна кара

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "смертна кара".

Питання смертної кари нині є дуже суперечливим, для багатьох застосування смертної кари є несумісним з правами людини. Чимало неурядових організацій домагаються скасувати смертну кару в усьому світі. Зараз зі 197 країн світу смертну кару скасували на законодавчому рівні вже в 104. У деяких країнах оголошено мораторій на застосування смертної кари. В кількох країнах смертна кара застосовується лише як покарання за особливо тяжкі злочини й за особливих обставин. Однак є ціла низка країн, в яких смертна кара й надалі широко застосовується. До таких країн відносяться, в тому числі, США та Китай. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Білорусі ухвалили закон про смертну кару за спробу теракту

У Білорусі ухвалили закон про смертну кару за спробу теракту 04.05.2022

Білорусь - єдина країна Європи, де смертна кара закріплена на законодавчому рівні як міра покарання. Протягом останніх десяти років її застосовували рідко.
У Саудівській Аравії за день стратили 81 людину

У Саудівській Аравії за день стратили 81 людину 13.03.2022

Кількість страчених у Саудівській Аравії 12 березня виявилася вищою, ніж за весь 2021 рік. Усіх страчених, за даними місцевих ЗМІ, звинувачували у зв'язках із терористичними організаціями.
В Єгипті до смертної кари засудили десятьох братів-мусульман

В Єгипті до смертної кари засудили десятьох "братів-мусульман" 30.01.2022

До смертної кари засудили десятьох членів руху "Брати-мусульмани", яких обвинувачують у нападі на поліцію в 2015 році.

Казахстан остаточно скасував смертну кару

Казахстан остаточно скасував смертну кару 30.12.2021

Найсуворішим покаранням у Казахстані відтепер стане довічне ув'язнення.
Голова Конституційного суду Росії допустив повернення смертної кари

Голова Конституційного суду Росії допустив повернення смертної кари 29.12.2021

За словами голови Конституційного суду Росії, питання щодо застосування смертної кари в країні не може бути закрите, доки є умисні вбивства.
У Саудівській Аравії значно зросла кількість страт - Amnesty International

У Саудівській Аравії значно зросла кількість страт - Amnesty International 03.08.2021

З початку 2021 року в Саудівській Аравії страчено 40 людей, що більше ніж за весь попередній рік, коли країна головувала у G20.
У США запровадили тимчасовий мораторій на смертну кару

У США запровадили тимчасовий мораторій на смертну кару 02.07.2021

Тимчасовий мораторій стосується страт на федеральному рівні і має на меті переглянути політику міністерства юстиції США часів адміністрації Дональда Трампа.
Так страчували головних нацистських злочинців

Так страчували головних нацистських злочинців 07.06.2021

70 років тому, 7 червня 1951 року, в Ландсберзькій в'язниці було страчено останніх нацистських злочинців, засуджених на Нюрнберзьких процесах. Перші страти відбулися 1946 року - в Нюрнберзі.
Amnesty International: за рік у світі зменшилася кількість страт

Amnesty International: за рік у світі зменшилася кількість страт 21.04.2021

В Amnesty International кажуть про 483 відомих активістам страти у світі. Ці дані не включають Китай, де, як вважають правозахисники, щороку страчують тисячі людей.
У США вперше з 1953 року на федеральному рівні стратили жінку

У США вперше з 1953 року на федеральному рівні стратили жінку 13.01.2021

Страта 52-річної Лізи Монтгомері стала першою з 1953 року смертною карою жінки на федеральному рівні. Її адвокати до останнього наполягали на її довічному ув'язненні, заявляючи, що вона мала психічну хворобу.
У Казахстані скасували смертну кару

У Казахстані скасували смертну кару 02.01.2021

До цього в країні діяв мораторій на смертну кару, запроваджений указом президента в 2003 році. Утім, суди продовжували виносити смертні вироки за особливо тяжкі злочини.
Смертна кара: у США розширили перелік дозволених способів страти злочинців

Смертна кара: у США розширили перелік дозволених способів страти злочинців 28.11.2020

Крім введення смертельної ін'єкції, під час страт на федеральному рівні дозволятимуться також застосування отруйного газу, електричного стільця або розстріл, оголосили в уряді США.

Трамп наполягає на страті бостонського терориста Джохара Царнаєва

Трамп наполягає на страті "бостонського терориста" Джохара Царнаєва 03.08.2020

Президент США не згоден з рішенням суду про скасування вироку в частині призначення покарання "бостонському терористові" Царнаєву. Вашингтон домагатиметься його страти.
Бостонський терорист: суд у США скасував смертний вирок Царнаєву

Бостонський терорист: суд у США скасував смертний вирок Царнаєву 01.08.2020

Долю смертного вироку Джохару Царнаєву вирішать на нових слуханнях. В будь-якому разі організатор теракту у Бостоні залишатиметься у в'язниці до кінця свого життя.
В Ірані відклали страту трьох протестувальників

В Ірані відклали страту трьох протестувальників 19.07.2020

Трьох чоловіків засудили до страти через "збройний напад" під час "бензинових" протестів, які відбулися в Ірані в листопаді минулого року. З критикою вироку засудженим виступила міжнародна спільнота.

У США здійснили другу за тиждень страту на федеральному рівні

У США здійснили другу за тиждень страту на федеральному рівні 16.07.2020

У США вдруге за тиждень провели страту за вироком федерального суду. Засудженому за зґвалтування та вбивство 16-річної дівчини та вбивство 80-річного чоловіка вкололи ін'єкцію отрути.
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