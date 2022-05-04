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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "смертна кара".
Питання смертної кари нині є дуже суперечливим, для багатьох застосування смертної кари є несумісним з правами людини. Чимало неурядових організацій домагаються скасувати смертну кару в усьому світі. Зараз зі 197 країн світу смертну кару скасували на законодавчому рівні вже в 104. У деяких країнах оголошено мораторій на застосування смертної кари. В кількох країнах смертна кара застосовується лише як покарання за особливо тяжкі злочини й за особливих обставин. Однак є ціла низка країн, в яких смертна кара й надалі широко застосовується. До таких країн відносяться, в тому числі, США та Китай. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.