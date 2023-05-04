Британець Ейден Аслін про полон у "ДНР" і як воює за Україну

19.07.2024 19 липня 2024 р.

Ейден Аслін - британець, який захищав Маріуполь разом із українськими військовими й у квітні 2022 року потрапив у полон до так званої "ДНР". Як він пережив тортури у неволі, уникнув страти і навіщо повернувся в Україну?