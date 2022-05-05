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Рада ЄС

Рада Європейського Союзу - орган Європейського Союзу.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рада ЄС". У політичній системі Європейського Союзу Рада ЄС разом з Європейським парламентом виконує законодавчі функції. Оскільки Рада ЄС представляє на рівні міністрів уряди країн-членів Євросоюзу, її можна вважати верхньою палатою законодавчого органу ЄС. Крім того, Рада ЄС використовується для узгодження й координації спільних дій між національними урядами або галузевими міністрами. Головування в Раді ЄС змінюється між країнами щопівроку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Європарламент підтримав європейські перспективи Молдови

Європарламент підтримав європейські перспективи Молдови 05.05.2022

"ЄС має надати Молдові статусу кандидата відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз і на підставі заслуг", - наголошується в резолюції Європарламенту.
Єврокомісія підтримує залучення міст і регіонів ЄС до відновлення України

Єврокомісія підтримує залучення міст і регіонів ЄС до відновлення України 27.04.2022

Володимир Зеленський неодноразово закликав залучити міста та регіони ЄС до післявоєнної відбудови окремих населених пунктів чи об'єктів в Україні. Єврокомісія випустила заяву, в якій підтримала ініціативу.
ЄC затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії через війну

ЄC затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії через війну 08.04.2022

Європейський Союз затвердив п'ятий пакет антиросійських санкцій через війну в Україні. Ембарго на постачання вугілля з РФ почне діяти з серпня.
ЄС завершує підготовку п'ятого пакета санкцій за війну РФ проти України

ЄС завершує підготовку п'ятого пакета санкцій за війну РФ проти України 05.04.2022

Міністри фінансів країн ЄС обговорили санкції щодо Росії за її війну проти України. Вони висловилися на користь запровадження п'ятого пакета, до якого можуть увійти обмеження на російські енергоносії.
У ЄС шоковані звірствами російської армії на Київщині

У ЄС шоковані звірствами російської армії на Київщині 03.04.2022

У Євросоюзі вимагають притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, скоєних в Україні, та анонсують подальші санкції проти Росії.

Єврокомісія запропонувала схему для обміну гривень біженцями з України

Єврокомісія запропонувала схему для обміну гривень біженцями з України 01.04.2022

У Єврокомісії запропонували схему, яка дозволить біженцям з України обмінювати до 10 тисяч гривень готівкою на валюту країни ЄС, де вони перебувають. Схему ще повинна затвердити Рада ЄС.
Єврокомісарка: Біженцям з України слід забезпечити повну медичну допомогу

Єврокомісарка: Біженцям з України слід забезпечити повну медичну допомогу 29.03.2022

Міністри охорони здоров'я країн Євросоюзу обговорили медичну допомогу біженцям із України. В ЄС створюють хаби для визначення їхніх медичних потреб і шукають вакцини, особливо для дітей.
План для біженців з України: про що домовилася Рада ЄС

План для біженців з України: про що домовилася Рада ЄС 29.03.2022

Глави МВС країн Євросоюзу погодили план з 10 пунктів, як краще організувати прийом біженців з України. DW розповідає, чи будуть перерозподіляти їх у різні країни ЄС і як дбатимуть про безпеку.
Рада ЄС погодила план із 10 пунктів щодо українських біженців

Рада ЄС погодила план із 10 пунктів щодо українських біженців 28.03.2022

Міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу схвалили план із 10 пунктів, підготовлений Єврокомісією для більш ефективної підтримки біженців з України, які рятуються від війни.
На складах Бундесверу більше нема зброї, яку можна надати Україні - міністерка

На складах Бундесверу більше нема зброї, яку можна надати Україні - міністерка 21.03.2022

Німеччина підтримує подальше постачання Україні зброї для оборони від російського вторгнення. Однак зараз на складах Бундесверу майже не лишилося зброї для України, заявила міністерка оборони Крістіне Ламбрехт.
Бербок: Уряд ФРН сприятиме швидкій купівлі німецької зброї для України

Бербок: Уряд ФРН сприятиме швидкій купівлі німецької зброї для України 21.03.2022

В уряді ФРН вважають, що Україна потребує додаткової зброї, тому сприятимуть її швидкій купівлі у німецьких виробників, заявила глава МЗС Бербок. У ЄС обговорюють збільшення грошей на зброю для ЗСУ.
У ЄС пояснили,на кого поширюється заборона щодо ввезення товарів розкоші до РФ

У ЄС пояснили,на кого поширюється заборона щодо ввезення товарів розкоші до РФ 18.03.2022

Ввозити до Росії товари розкоші, які потрапили під четвертий пакет санкцій за війну РФ проти України, заборонено не лише юридичним, а й для фізичним особам.
ЄС затвердив четвертий пакет санкцій за війну Росії проти України

ЄС затвердив четвертий пакет санкцій за війну Росії проти України 15.03.2022

Рада ЄС затвердила вже четвертий пакет санкцій щодо Росії за її війну проти України. До РФ заборонять постачати предмети розкоші та технології для енергетики. Також припинять імпорт російської сталі.
У ЄС домовилися про тимчасовий захист для українців, які тікають від війни

У ЄС домовилися про тимчасовий захист для українців, які тікають від війни 03.03.2022

Рада Євросоюзу домовилася активувати тимчасовий захист для громадян і жителів України, які рятуються від російської війни. Для офіційного запровадження потрібне ще формальне рішення Ради ЄС.
Євросоюз призупинив мовлення RT і Sputnik

Євросоюз призупинив мовлення RT і Sputnik 02.03.2022

У Євросоюзі призупинили мовлення російських державних ЗМІ RT (раніше Russia Today) і Sputnik, доки Москва не припинить агресію проти України та поширення дезінформації в Європі.
У Раді ЄС підтримали екстрене підключення енергосистеми України до Європи

У Раді ЄС підтримали екстрене підключення енергосистеми України до Європи 28.02.2022

У Євросоюзі хочуть підтримати стабільність енергосистеми України в умовах війни, яку розв'язала Росія. Рада ЄС висловилася за екстрену синхронізацію електромереж України з Європою.
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