Рада Європейського Союзу - орган Європейського Союзу.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рада ЄС". У політичній системі Європейського Союзу Рада ЄС разом з Європейським парламентом виконує законодавчі функції. Оскільки Рада ЄС представляє на рівні міністрів уряди країн-членів Євросоюзу, її можна вважати верхньою палатою законодавчого органу ЄС. Крім того, Рада ЄС використовується для узгодження й координації спільних дій між національними урядами або галузевими міністрами. Головування в Раді ЄС змінюється між країнами щопівроку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.