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Рада Європейського Союзу - орган Європейського Союзу.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рада ЄС". У політичній системі Європейського Союзу Рада ЄС разом з Європейським парламентом виконує законодавчі функції. Оскільки Рада ЄС представляє на рівні міністрів уряди країн-членів Євросоюзу, її можна вважати верхньою палатою законодавчого органу ЄС. Крім того, Рада ЄС використовується для узгодження й координації спільних дій між національними урядами або галузевими міністрами. Головування в Раді ЄС змінюється між країнами щопівроку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Німеччина підтримує подальше постачання Україні зброї для оборони від російського вторгнення. Однак зараз на складах Бундесверу майже не лишилося зброї для України, заявила міністерка оборони Крістіне Ламбрехт.