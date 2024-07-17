  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніУкраїнські біженці в Німеччині
ЕкономікаУкраїна

Україна виконала вимоги для отримання ще €4,2 млрд від ЄС

Дмитро Шварц
17 липня 2024 р.

Єврокомісія надала позитивну оцінку дев'яти індикаторам, які Київ виконав у межах Плану України для Ukraine Facility до другого кварталу 2024 року. Рішення про виділення траншу ще має схвалити Рада ЄС.

https://p.dw.com/p/4iR2P
Прапори України та ЄС у Брюсселі
Очікується, що Київ отримає черговий транш від ЄС восени 2024 рокуФото: Xavier Lejeune/European Union, 2023

Європейська комісія у середу, 17 липня, надала позитивну оцінку дев'яти індикаторам, які офіційний Київ виконав у межах Плану України для Ukraine Facility до другого кварталу 2024 року, що є кроком до отримання першого траншу від Євросоюзу.

"Позитивна оцінка Єврокомісії відкриває шлях до спрямування Україні першого регулярного траншу (який надається за умови виконання індикаторів) у розмірі 4,2 мільярда євро. Рішення також має бути ухвалене Радою ЄС", - йдеться у повідомленні міністерства фінансів України.

Читайте також: Україна підписала угоду з ЄС на гранти у розмірі €5,27 млрд

Як повідомили у відомстві, Україна виконала всі дев'ять індикаторів, предбачених Планом. Реформаційні заходи охоплюють управління державними фінансами, державними підприємствами, бізнес-середовище, енергетику, додали в мінфіні.

Також у відомстві вказали, що до державного бюджету України вже надійшло 7,9 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility. З них шість мільярдів - це перехідне фінансування, а ще 1,9 мільярда євро - безумовне фінансування. Очікується, що наступний транш Київ отримає восени 2024 року.

ЄС продовжить підтримувати Україну - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), своєю чергою, відзначила відданість влади України впровадженню реформ попри повномасштабну війну та запевнила у збереженні підтримки макрофінансової стабільності держави.

"Незважаючи на всі труднощі, Україна впроваджує ключові реформи для свого відновлення та просування на шляху до ЄС. Це відкрило шлях до того, щоб Комісія дала "зелене світло" додатковій виплаті Україні у розмірі близько 4,2 мільярда євро, і я сподіваюся, що Рада ЄС швидко погодиться. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - наводить її слова пресслужба ЄК.

Читайте також: ЄC створив орган контролю за 50 мільярдами євро для України

Нагадаємо, що Україна та ЄС у червні підписали угоду загальним обсягом 27 мільярдів євро на 2024-2027 роки у межах інструменту Ukraine Facility.

Транші в межах інструменту Київ отримуватиме щоквартально за умови виконання індикаторів визначених у Плані України.

Після війни чи зараз? Дискусія про відбудову міст України

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Глави держав та урядів G7 на саміті в Італії, 13 червня 2024 року

До кінця 2024 року Україна таки отримає 50 млрд доларів від країн G7

До кінця 2024 року Україна таки отримає 50 млрд доларів від країн G7

Країни G7 досягли угоди про виділення Україні 50 мільярдів доларів кредиту. Виплачувати його планується за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських активів.
Економіка13 червня 2024 р.
Україна отримала від ЄС черговий транш макрофіну

Київ отримав від ЄС ще 1,5 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility

Київ отримав від ЄС ще 1,5 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility

Кошти надійшли в рамках програми Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро до 2027 року. Цьогоріч Київ розраховує на 16 мільярдів євро.
Економіка24 квітня 2024 р.
Прапори ЄС та України у Брюсселі, Бельгія

В ЄС погодили використання над прибутків від активів РФ на потреби України

В ЄС погодили використання над прибутків від активів РФ на потреби України

Посли країн-членів ЄС досягли принципової згоди щодо використання надприбутків від заморожених активів РФ на користь України. Також вони досягли згоди і щодо Плану України у межах Ukraine Facility.
Політика8 травня 2024 р.
Більше публікацій