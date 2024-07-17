Україна виконала вимоги для отримання ще €4,2 млрд від ЄС

Єврокомісія надала позитивну оцінку дев'яти індикаторам, які Київ виконав у межах Плану України для Ukraine Facility до другого кварталу 2024 року. Рішення про виділення траншу ще має схвалити Рада ЄС.

Європейська комісія у середу, 17 липня, надала позитивну оцінку дев'яти індикаторам, які офіційний Київ виконав у межах Плану України для Ukraine Facility до другого кварталу 2024 року, що є кроком до отримання першого траншу від Євросоюзу.

"Позитивна оцінка Єврокомісії відкриває шлях до спрямування Україні першого регулярного траншу (який надається за умови виконання індикаторів) у розмірі 4,2 мільярда євро. Рішення також має бути ухвалене Радою ЄС", - йдеться у повідомленні міністерства фінансів України.

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Як повідомили у відомстві, Україна виконала всі дев'ять індикаторів, предбачених Планом. Реформаційні заходи охоплюють управління державними фінансами, державними підприємствами, бізнес-середовище, енергетику, додали в мінфіні.

Також у відомстві вказали, що до державного бюджету України вже надійшло 7,9 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility. З них шість мільярдів - це перехідне фінансування, а ще 1,9 мільярда євро - безумовне фінансування. Очікується, що наступний транш Київ отримає восени 2024 року.

ЄС продовжить підтримувати Україну - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), своєю чергою, відзначила відданість влади України впровадженню реформ попри повномасштабну війну та запевнила у збереженні підтримки макрофінансової стабільності держави.

"Незважаючи на всі труднощі, Україна впроваджує ключові реформи для свого відновлення та просування на шляху до ЄС. Це відкрило шлях до того, щоб Комісія дала "зелене світло" додатковій виплаті Україні у розмірі близько 4,2 мільярда євро, і я сподіваюся, що Рада ЄС швидко погодиться. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - наводить її слова пресслужба ЄК.

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Нагадаємо, що Україна та ЄС у червні підписали угоду загальним обсягом 27 мільярдів євро на 2024-2027 роки у межах інструменту Ukraine Facility.

Транші в межах інструменту Київ отримуватиме щоквартально за умови виконання індикаторів визначених у Плані України.