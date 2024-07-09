Україна підписала угоду з ЄС на гранти у розмірі €5,27 млрд

Ця угода розрахована на 4 роки. Загалом бюджетна підтримка в рамках першої складової Ukraine Facility, включно з кредитними та грантовими коштами, становить 38,27 млрд євро.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко підписала фінансову угоду між Україною та Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги в рамках Ukraine Facility у розмірі €5,27 млрд протягом наступних чотирьох років. Про це повідомляє українське міністерство економіки у вівторок, 9 липня.

"Підписання угоди щодо залучення грантової підтримки на €5,27 протягом найближчих чотирьох років сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки", - наголосила Свириденко. Це остання угода яка необхідна для того, щоб повністю запустити програму Ukraine Facility.

Всього бюджетна підтримка в рамках першої складової програми, включно з кредитними та грантовими коштами, складає 38,27 млрд євро. Програма забезпечить надходження траншів відповідно до квартального графіка виконання індикаторів. Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 мільярдів євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.

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