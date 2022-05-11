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Пропаганда – система засобів масового поширення ідей або поглядів.
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За час війни Росії проти України у різних містах Німеччини відбулися проросійські акції, учасники яких вийшли на вулиці з прапорами РФ та СРСР. Чому німці не забороняють проросійські автопробіги та демонстрації? І що про них думають німецькі політики та експерти?
Україна: з якими проблемами зіткнулися сурогатні матері. Туреччина: кого бояться українські біженки. Фінляндія: чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанія: як багатії програли екоактивістам. Великобританія: оригінальний рецепт корму для корів.
На тлі війни в Україні тисячі фейків поширюються соцмережами. Інсценовані атаки, маніпуляції старими фото та діпфейкові відео - як розпізнати, що справжнє, а що ні? Пояснюємо, як викривати фейки і дезінформацію.
У медіаспільноті ФРН немає єдності щодо запрошення на роботу для газети Die Welt колишньої редакторки російського Першого каналу Марини Овсяннікової. Багато хто різко критикує рішення концерну Axel Springer.
У Франкфурті-на-Майні пройшла проросійська акція протесту. Дехто з демонстрантів вигукував войовничі гасла, що підбурювали до війни, та розмахували радянськими прапорами. Висловити протест проти цієї акції прийшли кількасот проукраїнських демонстрантів.