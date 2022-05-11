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Пропаганда

Пропаганда – система засобів масового поширення ідей або поглядів.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "пропаганда". Пропаганда подає інформацію передусім для впливу на аудиторію. Задля цього інформація подається вибірково й однобоко. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нова Зеландія запровадила санкції проти російських пропагандистів

Нова Зеландія запровадила санкції проти російських пропагандистів 11.05.2022

Штрафні заходи стосуються ще восьми російських громадян та організацій. На них покладається відповідальність за поширення дезінформації та кібератаку на Україну.
Шольц: Путін не переможе у злочинній війні проти України

Шольц: Путін не переможе у злочинній війні проти України 06.05.2022

Агресія Кремля проти України є "найбільшою катастрофою нашого часу", "війною на знищення", після якої "світ уже не буде таким, як раніше", наголосив канцлер ФРН.

Проросійські демонстрації у Німеччині: хто підтримує Путіна і чому це не забороняють? (04.05.2022) 04.05.2022

За час війни Росії проти України у різних містах Німеччини відбулися проросійські акції, учасники яких вийшли на вулиці з прапорами РФ та СРСР. Чому німці не забороняють проросійські автопробіги та демонстрації? І що про них думають німецькі політики та експерти?
МЗС РФ звинуватило уряд Ізраїлю в підтримці неонацистів

МЗС РФ звинуватило уряд Ізраїлю в підтримці "неонацистів" 03.05.2022

У міністерстві закордонних справ Росії вважають, що критика главою ізраїльського зовнішньополітичного відомства Яіра Лапіда слів Сергія Лаврова про євреїв свідчить про підтримку Тель-Авівом "неонацистів у Києві".
Коментар: Болгарія - російська територія за Дунаєм?

Коментар: Болгарія - російська територія за Дунаєм? 03.05.2022

У Болгарії існують усі передумови для успішного й доленосного впливу з боку Росії. На тлі війни в Україні в цьому ховається величезна небезпека, вважає Александер Андреєв.
Прем'єр-міністр Італії розкритикував телеканал за інтерв'ю з Лавровим

Прем'єр-міністр Італії розкритикував телеканал за інтерв'ю з Лавровим 03.05.2022

Виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на італійському телебаченні 1 травня був не інтерв'ю, а сеансом політичної агітації, вважає прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.
Що за чума? Розбір звинувачень РФ проти України у створенні біологічної зброї

Що за чума? Розбір звинувачень РФ проти України у створенні біологічної зброї 29.04.2022

Від початку вторгнення в Україну Росія стверджує, що Київ працює над створенням біологічної зброї на замовлення США. DW поговорила з експертами, зокрема з тими, хто бачив лабораторії зсередини.
Коментар: Війна стукає в будинки росіян

Коментар: Війна стукає в будинки росіян 26.04.2022

Розв'язана Путіним війна з Україною може призвести до того, що в російські міста прийдуть не лише бідність і похоронки, а й прилетять бомби, вважає Федір Крашенінніков.

Проблеми сурогатних матерів в Україні через війну - "Європа у фокусі" (26.04.2022) 26.04.2022

Україна: з якими проблемами зіткнулися сурогатні матері. Туреччина: кого бояться українські біженки. Фінляндія: чому фіни - найщасливіші люди у світі. Іспанія: як багатії програли екоактивістам. Великобританія: оригінальний рецепт корму для корів.

Овсянніковій передумали вручати премію за свободу слова

Овсянніковій передумали вручати премію за свободу слова 22.04.2022

Росіянку Марину Овсяннікову виключили з числа лауреатів німецької "Премії ЗМІ за свободу", розповіла DW Світлана Тихановська.
Коментар: Путін демонстративно заохотив жорстокість у Бучі

Коментар: Путін демонстративно заохотив жорстокість у Бучі 20.04.2022

Надаючи почесне звання 64-й бригаді, підозрюваній у скоєнні воєнних злочинів у Бучі, Путін продемонстрував, що не помічає розправ над мирними жителями, вважає Федір Крашенінніков.

Як фейки про війну в Україні маніпулюють користувачами - фактчек DW (16.04.2022) 16.04.2022

На тлі війни в Україні тисячі фейків поширюються соцмережами. Інсценовані атаки, маніпуляції старими фото та діпфейкові відео - як розпізнати, що справжнє, а що ні? Пояснюємо, як викривати фейки і дезінформацію.
Пропаганда і кар'єра на Заході: що думають у Німеччині про російську журналістку Овсяннікову

Пропаганда і кар'єра на Заході: що думають у Німеччині про російську журналістку Овсяннікову 14.04.2022

У медіаспільноті ФРН немає єдності щодо запрошення на роботу для газети Die Welt колишньої редакторки російського Першого каналу Марини Овсяннікової. Багато хто різко критикує рішення концерну Axel Springer.
У Києві критикують позицію Макрона щодо братських народів

У Києві критикують позицію Макрона щодо братських народів 13.04.2022

Речник українського МЗС висловив своє розчарування небажанням французького лідера визнати геноцид українців з боку РФ та пояснив, що росіяни та українці не є братами.

Мешканка Харкова - проросійським демонстрантам в ФРН: Проведіть два дні в наших будинках в Україні (10.04.2022) 11.04.2022

У Франкфурті-на-Майні пройшла проросійська акція протесту. Дехто з демонстрантів вигукував войовничі гасла, що підбурювали до війни, та розмахували радянськими прапорами. Висловити протест проти цієї акції прийшли кількасот проукраїнських демонстрантів. 

Напруження у суспільстві: знову масові проросійські акції в Німеччині

Напруження у суспільстві: знову масові проросійські акції в Німеччині 10.04.2022

Відгомін війни в Україні дедалі відчутніший у Німеччині, де знову відбулися масові проросійські акції, що подекуди супроводжувалися войовничими гаслами. Їм опонували численні акції української громади.
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